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Kadın çantalarından binlerce uyuşturucu hap çıktı

Adana'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 49 kadın çantasına gizlenmiş 18 bin 226 uyuşturucu hap bulundu

AA | 01.12.2017 - 11:50..
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına uyuşturucu hap temin ettiği ileri sürülen Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Kadın çantalarından binlerce uyuşturucu hap çıktı

49 ÇANTADAN 18 BİN UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

İş yerinde narkotik köpeği "Kanas" ile yapılan aramada, 4 kolideki 49 kadın omuz çantasında karbon kağıdına sarılmış 18 bin 226 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Arap ülkelerine gönderilmek istendiği öne sürülen uyuşturucuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kadın çantalarından binlerce uyuşturucu hap çıktı

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