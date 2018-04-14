Kadın çiftçiler folklor öğreniyor

İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce kadın çiftçilere yönelik başlatılan folklor kursu, yöre kadınları tarafından büyük ilgi gördü.

22-63 yaş aralığındaki 20 kadın üreticiden oluşturulan folklor ekibi, ev ve tarladaki işlerini tamamladıktan sonra kimi zaman açık kimi zaman da kapalı bir alanda yapılan çalışmalara katılıyor.

Günlerini folklor kursuyla renklendiren kadın üreticiler, üç farklı yöreye ait oyunları öğrenerek bunları sergilemeye başladı.

Kadın çiftçileri günlük tarımsal faaliyetlerin içerisinden ve yorgunluğundan kurtarmak amacıyla Kadın Çiftçi Kültür ve Spor Etkinlikleri Projesi'ni hayata geçirildi.

TİYATRO EKİBİ OLUŞTURMAK İSTİYORLAR

İlk etapta kadın çiftçilere yönelik başlatılan folklor eğitimi, yaklaşık 4 aydır devam ediyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden farklı oyunlar öğrenen kadınlar, bundan sonraki hedefleri bir tiyatro ekibi oluşturarak tiyatro oyunu sergilemek.

Sonrasında köydeki kadın çiftçilerin oluşturacağı yürüyüş ekibi, voleybol takımı gibi şeyler düşünüyorlar.

"EŞLERİMİZ BİZLERİ TEBRİK ETTİ"

Projeye katılan kadınlar ise her gün ev işi yapmaktan ve tarlaya gidip çalışmaktan sıkıldıklarını, bu projenin hayatlarına renk kattığını belirttiler.

Folklor kursuna katılan 63 yaşındaki Gülfem Şaylan, nar ekşisi yaptıkları sırada projeyle ilgili yetkililerin kendilerini ziyaret ettiğini, folklor kursu açılacağını söylediklerinde çok sevinerek katılmak istediğini anlattı.

Proje sayesinde Dereköyü de tanıtma imkanı bulacaklarını aktaran Şaylan, "Kahvaltımızı yapıp zeytine gidiyoruz. Tarladan gelip yemeklerimizi yaptıktan sonra koşa koşa buraya geliyoruz. Bizim Dereköylü kadınların amacı köylerini tanıtmak, sadece oynamak değil. Dersler çok güzel, hocalarımız çok iyi, çalışmalarımız neşeyle geçiyor. Eşlerimiz de bizleri tebrik ettiler." şeklinde konuştu.



