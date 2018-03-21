Kadın Filmleri Festivali'nin ikinci durağı Antalya

Kendisini evine bırakan polislere ateş eden kişi yakalandı

Türkler, tarih boyunca at sırtında yaşamını sürdürmüş, askerlik konusunda ustalaşmış bir millettir. Türklerin bu özelliği öylesine meşhurdur ki Bizans bile paralı Türk askerlerini ordusuna katmıştır.

TSK, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik operasyonlar, zorlu arazi koşullarına rağmen başarıyla devam ediyor.

ABD’nin Teksas eyaletinin Austin ve San Antonio’da düzenlenen 5 ayrı bombalı saldırının failinin kendini öldürdüğü bildirildi.

Kosova Meclisi'nde Karadağ sınır anlaşmasının oylaması öncesinde muhalafet partisi sıralarından bir gaz bombası atıldı ve meclis oturumuna ara verildi.

Demirören Grubu'ndan üst düzey bir yetkili, Demirören Grubu'nun Doğan Medya Grubu'nu satın almak için anlaştığını ve konu ile ilgili açıklamanın bu akşam KAP'a yapılacağını söyledi.

1 Kılıçdaroğlu İstanbul için Abdüllatif Şener'i düşünüyor Yerel seçimde, İstanbul'u kazanmak için arayışlara giren Kılıçdaroğlu'nun son gözdesi Abdüllatif Şener oldu.

2 Hollanda Türkiye'yi kınamak istedi komik duruma düştü Avrupa ülkeleri başından beri Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na karşıydı. Hatta Hollanda Türkiye'ye karşı girişimde bulundu. Fakat AB ve NATO, Türkiye'nin karşısında duramadı. Hollanda rezil oldu.

3 Doğan Medya, Demirören Grubu'na satıldı Aydın Doğan'ın Erdoğan Demirören'le anlaşmaya vardığı ve Doğan Medya Grubu'nu sattığı öğrenildi.

4 Ali Dürüst: Milli formanın 300 liraya satılması normal Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, A Milli Takım'ın yeni formalarının 300 liradan satılmasının normal olduğunu ifade etti.

5 Terör sevici Avrupa Apo'ya haksızlık yapıldığını söylüyor Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi'nin İmralı Cezaevi'nde yaptığı incelemeler neticesinde Apo'ya uygulanan önlemlerin, dış dünya ile irtibatını kestiğini savundu.

6 ABD'nin Orta Doğu'daki silah kanunu Veliaht Prens Selman ABD'yi ziyaret ederek Trump ile 12,5 milyar dolarlık silah anlaşması imzaladı. Selman ile yapılan bu anlaşma, ABD'nin İsrail'i de ilgilendiren silah satışı kanunlarını hatırlattı.