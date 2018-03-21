Kadın Filmleri Festivali'nin ikinci durağı Antalya

8 şehirde 2 ay sürecek olan 16. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, İstanbul'un ardından Antalya'da devam edecek. Festival, Antalya Kadın Dayanışma Derneği ortaklığıyla 23-25 Mart'ta Antalya Kültür Sanat'ta olacak. Bazılarının yönetmenlerinin de katılacağı 16 film, seyirciyle ücretsiz buluşacak.
Festival kapsamında paneller de düzenlenecek. Antalya'dan sonra festival 30 Mart- 1 Nisan İzmir, 6-8 Nisan Trabzon, 13-15 Nisan Bodrum, 20-22 Nisan Mersin, 27-29 Nisan Adana ve 4-6 Mayıs tarihlerinde Diyarbakır'ı gezecek.