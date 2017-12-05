Kadın Hakları Günü'nde kadın cinayetleri

Dünya Kadın Hakları Günü'nde bile kadınlara yönelik saldırılar devam etti.

19 YAŞINDAKİ GENÇ SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Muratlı ilçesinde işe gitmek için evden çıkan 19 yaşındaki Ayşe Öztürk, ilçeye bağlı Kazım Dirik Turan Mahallesi Şehit Serkan Caddesi'nde silahlı saldırıya uğradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı incelemede, başına kurşun isabet eden Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

ANTALYA'DA EŞİNDEN AYRILMAK İSTEYEN KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Antalya’nın Kepez ilçesinde kocasından şiddet gören 27 yaşındaki Sultan Uluışık, annesinin yanına sığındı. Ayrılmak isteyen genç kadın boşanma davası açtı. Sedat Uluışık, eşini kararından vazgeçirmek için eve gitti. Sedat Uluışık, eşi ile bu sırada evde bulunan 60 yaşındaki bir kişiyi bıçakladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. İki çocuk annesi Sultan Uluışık yaşamını yitirdi. Yaralının durumu ise ağır. Sedat Uluışık polisi arayarak cinayeti itiraf etti.

EŞİYLE TARTIŞTI BIÇAKLADI

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan Ayşe Zengin 41 yaşındaydı. Boşanmak isteyen iki çocuk annesi kadın, bir süredir eşinden ayrı yaşıyordu. Pazarcılık yapan Ferhat Zengin barışmak için Ayşe Zengin'in yaşadığı eve gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Ferhat Zengin'in bıçaklı saldırısı sonucu Ayşe Zengin olay yerinde hayatını kaybetti.