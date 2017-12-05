taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.699
USD
3,8722
EURO
4,5770
ALTIN
157,94
PETR
62,5300

Kadın Hakları Günü'nde kadın cinayetleri

5 Aralık Kadın Hakları Günü'nde Antalya, Tekirdağ ve Amasya'da 3 kadın öldürüldü.

AA | 05.12.2017 - 16:51..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Dünya Kadın Hakları Günü'nde bile kadınlara yönelik saldırılar devam etti.

19 YAŞINDAKİ GENÇ SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Muratlı ilçesinde işe gitmek için evden çıkan 19 yaşındaki Ayşe Öztürk, ilçeye bağlı Kazım Dirik Turan Mahallesi Şehit Serkan Caddesi'nde silahlı saldırıya uğradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı incelemede, başına kurşun isabet eden Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadın Hakları Günü'nde kadın cinayetleri

ANTALYA'DA EŞİNDEN AYRILMAK İSTEYEN KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Antalya’nın Kepez ilçesinde kocasından şiddet gören 27 yaşındaki Sultan Uluışık, annesinin yanına sığındı. Ayrılmak isteyen genç kadın boşanma davası açtı. Sedat Uluışık, eşini kararından vazgeçirmek için eve gitti. Sedat Uluışık, eşi ile bu sırada evde bulunan 60 yaşındaki bir kişiyi bıçakladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. İki çocuk annesi Sultan Uluışık yaşamını yitirdi.  Yaralının durumu ise ağır. Sedat Uluışık polisi arayarak cinayeti itiraf etti.

EŞİYLE TARTIŞTI BIÇAKLADI

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan Ayşe Zengin 41 yaşındaydı. Boşanmak isteyen iki çocuk annesi kadın, bir süredir eşinden ayrı yaşıyordu. Pazarcılık yapan Ferhat Zengin barışmak için Ayşe Zengin'in yaşadığı eve gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Ferhat Zengin'in bıçaklı saldırısı sonucu Ayşe Zengin olay yerinde hayatını kaybetti.

İlginizi Çekebilir
Dilencinin üzerinden tarihi madalyon ve sikke çıktı
Zonguldak Ereğli'de zabıtanın operasyon düzenlediği dilencilerden birinin üzerinden tarihi madalyon ve sikke çıktı.
Kızı eski eşi tarafından öldürülen annenin feryadı
Ayrı yaşadığı eşini başka bir erkekle gördüğü için öldüren Sedat Uluışık tutuklanırken, Sultan U.'nun cenazesi ise defnedildi.
Adana Yüreğir'de 18 kilo kubar esrar ele geçirildi
Adana Yüreğir'de polisin şüphe üzerine durdurduğu aracın içinde zula yapılmış 18 kilo kubar esrar ele geçirildi.
14 yıllık eşine işkence yapan koca tutuklandı
İzmir'de, 14 yıllık eşini kıskandığı için oklava ve kemerle öldüresiye döven U.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk canlı yayınında 'zıplatırım' tartışması

CNN Türk canlı yayınında 'zıplatırım' tartışması

131
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taşeron işçilere müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taşeron işçilere müjde

299
Reza Zarrab'ın oyunu ortaya çıktı

Reza Zarrab'ın oyunu ortaya çıktı

144
Kemal Kılıçdaroğlu CHP Kadın Buluşması'nda

Kemal Kılıçdaroğlu CHP Kadın Buluşması'nda

356
CHP'de Kılıdaroğlu karşıtlarını sindirme harekatı

CHP'de Kılıdaroğlu karşıtlarını sindirme harekatı

181
İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı'ndan küstah sözler

İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı'ndan küstah sözler

246
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda

187
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM