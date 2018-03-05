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Hostesler konusunda radikal karar

Son dönemde, kadının obje olarak kullanılmasının önüne geçmek için alınan kararlara bir yenisi daha eklendi.

Haber Merkezi | 05.03.2018 - 15:11..
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Hostesler konusunda radikal karar
Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Yarışlarda, fuarlarda, spor müsabakalarında görmeye alıştığımız hostesler için; Formula 1, Fransa Bisiklet Turu ve çeşitli basketbol şampiyonalarının ardından bir karar da Cenevre Otomobil Fuarı'ndan geldi.

Hostesler konusunda radikal karar

HOSTESLER YERİNE UZMANLAR

Önceki senelerde araçların başında misafirleri ağırlayan hostesler, bu yıl yerini otomobil uzmanlarına bırakacak. Fuarda yer alacak markaların birçoğu, kararı destekler nitelikte açıklamalar yaparak, hostes bulundurmayacağını teyit etti. Bununla birlikte Cenevre Otomobil Fuarı'nda geçen yıllara nazaran hostes sayısında çok büyük oranda düşüş yaşanacak.

Hostesler konusunda radikal karar

KADININ META OLARAK GÖRÜLMESİNE TEPKİ

Formula 1'in başı çektiği ve tüm dünyada alkış toplayan bu karar, kadın vücudunun bir obje olarak görülmemesi esasına dayanıyor. Kadınların bir pazarlama nesnesi olarak algılanmaması gerektiği vurgulanırken, bu tür kararların kadınların toplumdaki itibarını da artıracağı vurgusu yapılıyor.

Hostesler konusunda radikal karar

UYGULAMA HIZLA YAYILIYOR

Büyük turnuvaların yanı sıra, Cenevre Otomobil Fuarı gibi önemli fuarların da bu yönde karar alması, gelecek etkinlikler adına da örnek teşkil ediyor. Özellikle NBA tutkunları, maçlarda parkeye inen dansçı kızların da artık olmaması konusunda sosyal medyada örgütleniyor. NBA yönetimi bu konuda henüz bir açıklama yapmasa da, müsabakalarda ev sahibi takımlar, inisiyatif kullanarak dansçı kızlara elveda diyebilir.

Hostesler konusunda radikal karar

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