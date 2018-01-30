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Kadın iç çamaşırı çalarken yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis, evlerin balkon ve bahçelerinde aslılı kadın iç çamaşırlarını çalan M.Ç.'yi suçüstü yakaladı.

DHA | 30.01.2018 - 11:32..
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki İnönü Mahallesi'nde oturan F.G. adlı kadın, gece yarısı evin bahçesinde kuruması için ipe astığı iç çamaşırlarının bir kişi tarafından çalındığını görünce durumu polise bildirdi.

Kadın iç çamaşırı çalarken yakalandı


Fotoğraf: Temsili

ÇUVAL DOLUSU İÇ ÇAMAŞIRI

Gelen polise iç çamaşırlarının çalındığını anlatan F.G., hırsızın da eşkâlini verdi. Bölgede arama yapan polis, M.Ç.'yi çaldığı iç çamaşırlarıyla birlikte kaçmak isterken yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturma için emniyete götürülen şüphelinin yanındaki çuvalda çok sayıda çalıntı iç çamaşırı bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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