Kadın jandarmalardan Kadınlar Günü gösterisi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinliğine Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ve çok sayıda jandarma personeli katıldı.

Etkinlikte kadın jandarmalar silahlı rehin alınmadan kurtulma, sopa ile yapılan saldırıdan kurtulma ve yakın dövüş gösterilerinin ardından çelik halat üzerinde yürüyüp halatlara tutunarak yüksekten atladılar.

Dünya Kadınlar Günü'nde kadın jandarmalardan gösteri VİDEO

TOPLUM KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE ETMELİ

Kadınlar Günü programında kadına yönelik şiddetin toplumca önlenmesi gerektiğini söyleyen Vali Küçük, yaptığı konuşmada, "Son yıllarda kadına yönelik şiddet basında sık sık yer alıyor. Bununla ilgili olarak bu yasal düzenlemeler yapıldı. Güvenlik güçlerimiz mücadele ediyor ama bir yere kadar. Çünkü toplumun da bununla mücadele etmesi lazım. Zihniyet dönüşümü lazım. Karısını döven erkek o mahallede gerinerek gezinememelidir. Bunu sadece polisten bekleyemezsiniz. Maço erkek kılığında sokağa çıkamamalı ve yaptığından utanmalılar. Toplum bunu sağlamıyorsa polis bir yere kadar çözüm olur. Yani kadına yönelik şiddette topluma da büyük görev düşüyor" dedi.