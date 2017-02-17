Daha önce PKK'lı ve PYD'li teröristlerde görmeye alışık olduğumuz kadın kılığına girme görüntüleri bu kez bir DEAŞ'lı teröristle karşımıza çıktı.

KADIN KILIĞINA GİRDİĞİ ANLAŞILMIYOR

Kerbela'da kadın kılığına giren DEAŞ'lı terörist şaşkınlık yarattı. Irak ordusunun tutukladığını bildirdiği terörist, kadın kılığına girdiğinde neredeyse hiç anlaşılmıyor.

SOSYAL MEDYADA DA ŞAŞKINLIK YARATTI

DEAŞ'lı teröristin kadın kılığına girmiş hali sosyal medyada da ilgi konusu oldu. Sosyal medyada bazı kadınlar "Benden daha güzel olmuş" yorumunda bulundu. Erkeklerden bazıları ise "Çok seksiymiş" yorumlarında bulundu.

İşte DEAŞ'lı teröristin görüntüleri:



