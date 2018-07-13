Kadın kılığına girip AK Partili ismin evine girdiler

Dün öğlen saatlerinde Van'a yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Erciş ilçesi Cami Kebir Mahallesi'nde Emrah Yağar, evde olmadığı bir saatte kadın kıyafetleri giyen 3 kişinin gizlenerek evinin kapısını açıp içeri girdiğini, bu sırada evde yalnız olan annesinin bu kişileri fark edip, ne yaptıklarını sorması üzerine "Yardıma ihtiyacımız var" dediklerini, annesinin bu kişilerden birinin erkek olduğunu anlayıp tepki göstermesi üzerine de kadın kıyafeti giyen 3 kişinin koşarak evden ayrıldıklarını belirtti.

"DAHA ÖNCE TEHDİT EDİLDİM"

Evinin çevresinde güvenlik kameraları bulunan annesini de telefonla kendisine bilgi vermesi üzerine Yağar, hemen polise haber verdi. Güvenlik kameralarının görüntülerini de olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Hakkari Yüksekova'da havaalanı inşaatında çalıştıklarında terör örgütü tarafından tehdit edildiğini ve örgütün kendisini ölüm listesine aldığını belirten Yağar, "Evime gelen bu kişilerin bir an önce yakalanmasını istiyorum. Daha önce de yine kimliği belirsiz bir kişi telefonla arayıp beni tehdit etti. Tehdit olayından sonra kendime ait evimin çevresinde güvenlik gerekçesi ile kameralar yerleştirdim. Evdeki kameraya yansıyan görüntülerde, bu şahıslardan biri erkek olduğu çok açıkça belli. Kadın kılığına girmiş şahsın bir de sırtında taşıdığı çantası olduğu görüntülerde görülüyor. Ben, bu çantasının içinde ateşli silah olduğunu düşünüyorum. Olayın ardından bu şahısların görüntülerini polise verip, suç duyurusunda bulundum" dedi.