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Kadın kıyafetleriyle prova yapan teröristler

Erzurum'da öldürülen PKK'nın Karayazı-Eleşkirt grup sorumlusu "Adil" kod adlı Tarık Şen ve diğer teröristlerin, saklandıkları sığınakta kadın kıyafeti giyip prova yaptığı belirlendi.

AA | 12.06.2018 - 16:55..
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Kadın kıyafetleriyle prova yapan teröristler

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik istihbarat çalışmaları kapsamında Karayazı ilçesi Geventepe Mahallesi'nde 2 Mart'ta öldürülen 4 teröristin barındığı sığınağı bulmak için araştırma yaptı.

PÖH OPERASYON YAPTI

Araştırmalar sonucu teröristlere ait sığınağın, aynı bölge yakınındaki Sukonak Mahallesi Arap Yaylası mevkisinde olduğunu tespit eden ekipler, bölgeye özel harekat polislerinin (PÖH) de desteğiyle operasyon düzenledi.

Kadın kıyafetleriyle prova yapan teröristler

Operasyonda, kayalık alanda yer alan ve bir metre genişliği yüzünden içine güçlükle girilen sığınak tespit edildi. Çevrede bomba düzeneği taraması sonrası sığınağa giren ekiplerce gerçekleştirilen aramada 100 metre kablo, akü, 2 çadır, 2 piknik tüpü, çok sayıda yaşam malzemesi, terör örgütü mensuplarının giydiği kıyafetler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Kadın kıyafetleriyle prova yapan teröristler

Terör örgütü mensuplarının 2015-2018 yıllarındaki kış üstlenmesini geçirmek için kullandıkları tespit edilen sığınakta ele geçirilen malzemeler, incelemenin ardından olay yerinde imha edildi.

KADIN KIYAFETLERİ GİYİP TİYATRO YAPMIŞLAR

Genişletilen araştırmalar sonucu terör örgütü PKK'nın Karayazı-Eleşkirt grup sorumlusu olan "Adil" kod adlı Tarık Şen, "Canfeda" kod adlı Taner Ağar, "Agir" kod adlı Hamza Uruk ve "Çektar" kod adlı Veysi Çelik adlı teröristlerin, öldürülmeden önce bu sığınakta kaldıkları bilgisine ulaşıldı.

Tarık Şen ve diğer 3 terörist ile Ağrı ve Kars'ta düzenlenen operasyonda öldürülen 5 örgüt mensubunun da bu sığınakta çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

Fotoğraflarda, içi brandayla kapatılan sığınakta toplanan ve tamamı erkek teröristlerden 3'ünün, etek giyip şal takarak diğer teröristlere tiyatro gösterisi sunduğu anlaşıldı.

Kadın kıyafetleriyle prova yapan teröristler

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