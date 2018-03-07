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Kadın komutandan teröristlere gözdağı

Jandarma Teğmen Özlem Gören, terörle mücadele kararlılık mesajı vererek, "Eli hamurdan çok silah tutan kadınlarız biz, hem dağda hem evde temizlik yapabiliriz" dedi.

AA | 07.03.2018 - 15:54..
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında takım komutanlığı yapan Jandarma Teğmen Özlem Gören, 9 yıldır görev yaptığı teşkilata yeni subayların kazandırılması için gece gündüz özveriyle çalışıyor.

"BU İŞ CİNSİYET MESELESİ DEĞİL, MEMLEKET MESELESİDİR"

Bu teşkilatta yer aldığı için kendisini "şanslı" olarak nitelendiren Gören, asker olmak için doğduğunu ve başka bir meslek yapabileceğini düşünmediğini belirtti.

Jandarma olmanın birçok zorluğun yanında huzuru da beraberinde getirdiğini vurgulayan Gören, kadın jandarma personeli olmakla ilgili, "Gecen gündüzün ve mesai mefhumun yoktur. Çalışma şeklimiz 7/24'tür. Bayramımız, özel günümüz yoktur çünkü herkesin eğlendiği günlerde jandarma asayişi sağlamak zorundadır. Mesleğimizde cinsiyet ayrımı yoktur. Yaptığımız iş kutsal bir görevdir. Bu iş, cinsiyet meselesi değil, memleket meselesidir. Aslanın dişisi de aslandır." diye konuştu.

Kadın komutandan teröristlere gözdağı

"TEMİZLİĞİ DAĞDA VE EVDE YAPABİLİRİZ"

Gören, vatanı savunmanın imandan olduğunu ve zorluklar karşısında pes etmek gibi bir şeyin söz konusu olmadığını belirterek, "Eli hamurdan çok silah tutan kadınlarız biz. Temizliğimizi, hem dağda hem de evimizde yapabilecek güce ve kudrete sahibiz." dedi.

Kadın komutandan teröristlere gözdağı VİDEO

Kadın komutandan teröristlere gözdağı

KADIN PERSONEL SAYISI ARTTI

Mesleğinin fedakarlık gerektirdiğini ve ailesinin de bu duruma alıştığını ifade eden Gören, eskiden sadece erkeklerin görev alanında olan jandarma gibi kolluk kuvvetlerinde, toplumda duyarlılığın artmasıyla beraber kadın personel sayısının da arttığına dikkati çekti.

Gören, kadın-erkek ayrımının yaşanmadığını belirttiği Jandarma Teşkilatında personel olmanın bir yaşam tarzı olduğuna işaret etti.

Kadın komutandan teröristlere gözdağı

Kadın komutandan teröristlere gözdağı

Kadın komutandan teröristlere gözdağı

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