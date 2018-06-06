Kadın kuaförlerden alkışlanacak proje

Afyonkarahisar'da kadın kuaförleri Merve Karaman, Sevgi Öztaylan, Çiğdem Daşdelen ve Sultan Gül gittikleri köy ve beldelerdeki okullarda kız çocuklarının saçlarını kesiyorlar. İzinli günlerini onlarla geçiriyorlar.

KIZ ÇOCUKLARININ HEYECANI GÖRÜLMEYE DEĞER

Kuaför 4 kadının amacı Ramazan Bayramı öncesinde kız çocuklarına bayram hediyesi vermek. Karaman, Öztaylan, Daşdelen ve Gül Karamık Karacaören beldesindeki Yunus Emre Ortaokulu'nda eğitim gören kız öğrencilerin de saçlarını kesti. Kızlar, arkadaşlarının saçlarının kesilmesini ilgiyle izleyip sıranın kendilerine gelmesini heyecanla bekledi.

''DAHA ÖNCE SAÇLARIMI EVDE KESİYORDUM, KUAFÖRE GİTMİYORDUM''

5'inci sınıf öğrencisi Sümeyye Taşdemir, okullarına ilk defa kadın kuaförü geldiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi. Projenin ilerlemesini istedi. Taşdemir, "Daha önce saçlarımı evde kesiyordum. Kuaföre de gitmiyordum. Müdürümüz, okulumuza kuaför geldiğini söyledi. İlk önce şaşırdım. Daha sonra 'Gelsinler bakalım' dedim. Saçları kesilen arkadaşlarımı gördüm ve beğendim. Sonra benim saçımı kesmeye başladıklarında şaşırdım. Hoşuma da gitti. Bazı arkadaşlarıma da tavsiye ettim. Bu projenin ilerlemesini istiyorum. Bayram öncesi de iyi oldu." dedi.

''BAYRAMDA SAÇLARIM KÖTÜ OLMAYACAK''

Öğrencilerinden Hayrunnisa Duman da çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Daha önce sadece bir kere kuaföre gittim. İlçeye fazla gitme imkanım olmuyordu. Köyümüzde kadın kuaförü yok. O yüzden evde annem kesiyordu. Annem kesince de düzgün kesilmiyordu. O yüzden üzülüyordum. Şu an saçlarım düzgün kesiliyor. Çok mutlu oldum. Bayramda saçlarım kötü olmayacak ve daha da güzel olacak. Bayrama hazırım. Bütün kuaför ablalarıma da teşekkür ederim." dedi.

YAKLAŞIK 200 KIZ ÖĞRENCİNİN SAÇINI KESTİLER

Karaman, Öztaylan, Daşdelen ve Gül gittikleri beldelerde yaklaşık 200 kız öğrencinin saçların kesti. Kuaförler, birlikte böyle bir çalışmanın içinde yer almaktan mutluluk duyduklarını anlattı. Merve Karaman, 10 yıldır kadın kuaförü olarak çalıştığını söyleyerek "Bu fikir aslında aklımızda vardı. Köylere gittiğimizde kız çocuklarını bakımsız görüyorduk. Sürekli yıpranmış saçlar. Onların da mutlu olması amacıyla 'Onlar bize değil, biz onlara gidelim' dedik. İlk başladığımızda olumlu tepkiler aldık. Çocuklarımız çok mutlu oldu. Devamını getirmek amacıyla daha büyük yerlere gitmeyi planladık. Daha uzak köylere giderek, özellikle durumu iyi olmayan çocuklarımıza ulaşmak için ilerlemeye devam ettik. Şu ana kadar 150- 200 kız öğrencimizin saçını kestik. En büyük mutluluğu yaşadığımıza kesinlikle eminim." dedi.

''ÇOCUKLARIN KIPIR KIPIR OLMASI BİZİ SEVİNDİRİYOR''

Çocukların kendilerini gördüğü zaman çok mutlu olduğunu anlatan Merve Karaman, "Çocukların kıpır kıpır olması bizi de sevindiriyor. Elimize makas aldığımızda bile çocuklar hayranlıkla bakıyor. 'Saçımı mı toplayacaksın? Saçımı mı bağlayacaksın?' diyorlar. Onları öyle gördükçe içimiz burkuluyor. Mağdur kalmış öğrencilerimiz var. Onların isteğine göre kestik. Bu projeyi izinli olduğumuz gün yapıyoruz. Bize destek olan belediye başkanlarımıza ve okul müdürlerimize teşekkür ediyoruz. Yanımızda herkesi görmekten mutluluk duyarız. 'Küçük işler büyük mutluluklar getirir' diyoruz." dedi.