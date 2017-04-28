Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nde bunalıma girdiği belirtilen N.C. adlı kadın mahkum yatağını ateşe verdi. İnfaz koruma memurları koğuşta bulunanları dışarı çıkarırken, yangının büyümesini engellemek için tutuşan yatağı dışarı çıkardı.,
MEMURLAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yanan yatak söndürülürken, kadın infaz koruma memurları dumandan etkilendi. Cezaevine gelen 112 Acil ekipleri dumandan etkilenen 3 infaz koruma memuruna müdahalede bulundu. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan infaz koruma memurları tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.