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Kadın meslektaşını öldüren polis tutuklandı

Antalya'da meslektaşı polis memuru Ümran Yetişgen'i yanlışlıkla vuran Sait Şahin, yargılandığı davanın ilk duruşmasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 26.01.2018 - 21:40..
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Geçen yıl 19 Temmuz’da saat 20.30’da, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3873 Sokak’ta 3 katlı apartmanın 2’nci katında meydana gelen olayda, 21 Mart’ta ilk görev yeri Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne atanan Ümran Yetişgen, meslektaşlarının kaldığı apartmanda daire kiraladı.

TABANCASINI KILIFINA KOYARKEN ATEŞ ETTİ

Yetişken, olay günü arkadaşı polis memuru Sait Şahin’in evine eşya bırakmaya gitti. Polis memuru Yunus Yiğit’in de bulunduğu odada 3 arkadaş sohbet ederken, iddiaya göre Said Şahin temizleyip masanın üzerine bıraktığı beylik tabancasını kılıfına koyarken bir anda ateş aldı. Kurşun karşısında koltukta oturan Ümran Yetişgen’in sol göğsünden girip, sırtından çıktı.

Kadın meslektaşını öldüren polis tutuklandı

KADIN MESLEKTAŞI ÖLDÜ

Panikle dışarı çıkıp komşularından yardım isteyen Sait Şahin, “Allah, arkadaşımı vurdum, yardım edin. Buranın adresini bilmiyorum. Ambulans çağırın” diye bağırdı.

Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri müdahale ettiği Ümran Yetişgen’i Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan müdahaleye rağmen Yetişgen, kurtarılamadı.

Kadın meslektaşını öldüren polis tutuklandı

DURUŞMA BUGÜN GÖRÜLDÜ

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya ölen polis memuru Ümran Yetişgen’in babası Cafer Yetişgen, annesi Elif Yetişgen, kardeşleri ile avukatları Merve Can Harcola Doğan, tutuksuz sanık Sait Şahin ile avukatı Yasin Dedeli katıldı.

ÖLEN POLİSİN ANNESİ: KIZIM KASITLI VURULDU

Söz verilen anne Elif Yetişgen ise Mahkeme Başkanı’na dönerek, “Sizin evladınız var mı?” diye sordu. Mahkeme Başkanı Mutlu Çat’ın ‘Var’ yanıtı üzerine Elif Yetişgen, “Ben 28 yaşında kızımı kaybettim. Evlat acısı çekiyorum. Bunun kaza olduğuna inanmıyorum. Kızımı kasıtlı vurdu, şikayetçiyim” dedi. Baba Cafer Yetişgen de sanığın kızını kasten vurduğunu ve cezalandırılmasını istedi.

Kadın meslektaşını öldüren polis tutuklandı

MAHKEME TUTUKLANMASINA KARAR VERDİ

Kısa bir aradan sonra Cumhuriyet Savcısı Salim Demirci sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti de sanığın tutuklanmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

ADALET TECELLİ ETTİ

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan baba Cafer Yetişgen, “Benim kızım kutsal bir görevde idi. Kızımı öldüren kişinin dışarıda geziyor olması beni rahatsız ediyordu. Beni üzüyordu. Ama yargımız, adaletimiz bugün tecelli etti. Onu tutukladı. Onun tutuklanması ile az da olsa acımız hafifler gibi oldu. Adalet yerini buldu” dedi.






Kadın meslektaşını öldüren polis tutuklandı

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