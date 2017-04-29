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Kadın muhtarlar Bodrum'da buluştu

Türkiye'nin dört bir yanından Bodrum'a gelen Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği üyesi 130 kadın muhtar, gezdikleri Bodrum'a hayran kaldı.

29.04.2017 - 10:59
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Bodrum Belediyesi'nin ev sahipliğinde misafir edilen Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği üyesi 130 kadın, üç gün boyunca çeşitli eğitim seminerlerine katıldı. Boş zamanlarında ise Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Antik Tiyatro, Myndos kapısı ve tarihi mekanları gezen kadın muhtarlar Bodrumlular tarafından büyük ilgi ile karşılandı.

Kadın muhtarlar Bodrum'da buluştu

Çarşı Mahallesi Muhtarı Zerrin Muğlalı, Kumbahçe Muhtarı Nil Taşkıran, Umurça Mahallesi Muhtarı Zeynep Finikelioğlu ve Eskiçeşme Mahallesi Muhtarı Gözde Sinop'un rehberliğinde tekne turuna katılan kadın muhtarlar, ilçenin eski çarşısını ve alışveriş merkezlerini gezdi.

Kadın muhtarlar Bodrum'da buluştu

Ardından Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi Trafo'ya gelen kadın muhtarlara yörenin yemeklerinden keşkek ve Çökertme Kebabı ikram edildi. Kadınlar müzik eşliğinde Bodrum'un yöresel oyunları ile Anadolu türküleri eşliğinde yöresel oyunları oynadı, eğlendi.

Kadın muhtarlar Bodrum'da buluştu

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon; "Kadınlarımızın ülkemizde her alanda ellerinin değdiği yerde çok güzel ve kaliteli işler oluyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadınlarımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bunu geleneksel hale getirererek her yıl kadınlarımızı ilçemizde ağırlamak istiyoruz." dedi.

Kadın muhtarlar Bodrum'da buluştu

Çarşı Mahallesi Muhtarı Zerrin Muğlalı, turizm sektöründe yaklaşık iki yıldır yaşanan sıkıntıya muhtarlar olarak kayıtsız olmadıklarını belirterek "Biz turizm sezonunun çok kötü gittiğini iki seneden beri biliyoruz. Kadın muhtarlar olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Biliyorsunuz 'Eşsiz Bodrum TIR'ımız' Türkiye'yi dolaşıyor. Ben de kadın muhtarları Bodrum'a çağırmayı düşündüm. Ardından belediye başkanımızla görüştük ve kendisi de projemizi kabul etti. Türkiye genelinden Tekirdağ'dan Artvin'e kadar coğrafi bölgede görevli olan kadın muhtarlarımızı davet ettik. Onlar da davetimizi kabul ettiler, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bodrum'un tarihi yerlerini dolaştırıp yöresel yemeklerini ikram ettik. Bodrum'a bir tanıtım olsun istedik. Çok da memnun kaldılar. Belediye başkanımıza da verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kadın muhtarlar Bodrum'da buluştu

Kadın muhtarlar bu sabah Bodrum'dan ayrıldı.

Kadın muhtarlar Bodrum'da buluştu

Kadın muhtarlar Bodrum'da buluştu


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