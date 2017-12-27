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Kadın öğretmenden öğrenciye sınıfta şiddet

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bir lisede kadın öğretmenin öğrenciye sınıfta şiddet uygulaması diğer bir öğrenci tarafından saniye saniye görüntülendi.

İHA | 27.12.2017 - 09:14..
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Samsun’un Tekkeköy ilçesi Ali-Emine Kahvecioğlu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 9/B sınıfında meydana gelen olayda, sınıf öğretmeni olan ve biyoloji ile sağlık derslerine giren kadın öğretmen S.K., dersini dinlemeyen 9. sınıf öğrencisi M.Ö.’yü aynı okulda başka bir sınıfa aldırdı.

DİZ ÇÖKTÜRÜP DÖVDÜ

1 hafta önce 9/B sınıfında derse giren S.K., sınıfında M.Ö.’yü görünce sinirlendi. Öğrenciyi yazı tahtasının önüne çekerek diz çöktüren öğretmen, "Sen neden benim sözümü dinlemiyorsun" diyerek ona peş peşe tokat atmaya başladı.

Kadın öğretmenden öğrenciye sınıfta şiddet

Kadın öğretmenden öğrenciye sınıfta şiddet ViDEO

KAÇMASIN DİYE SAÇINDAN TUTTU

Hırsını alamayan öğretmen bu kez ayağa kalktı. Öğrencinin saçından tutarak bir yere kaçmasını önledi. Savunmasız kalan öğrenci yediği dayakla kaldı. Ancak M.Y. isimli bir öğrenci bu ana kayıtsız kalmadı. Hemen cep telefonuna sarıldı. Öğretmeni arkadaşını döverken bu anları kaydetti.

Kadın öğretmenden öğrenciye sınıfta şiddet

M.Y.’de bulunan dayak görüntüleri bilinmeyen bir şekilde yayıldı. Videonun yayılmasının ardından M.Y.’nin babası O.Y., okul müdürü ile görüşmek üzere okula gitti. M.Y.’nin babası O.Y., okul müdürünün görüntülerin silinmemesi halinde M.Y.’nin okuldan atılabileceğini söylediğini iddia etti.

Sınıfta gerçekleşen dayak olayının ardından konuşan M.Y.’nin babası O.Y., oğlunun bir suç işlemediğini, ancak asıl suçu öğrenciye şiddet uygulayan kadın öğretmen S.K.’nın işlediğini öne sürdü.

"GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARSA OĞLUNUZUN OKUL HAYATI BİTEBİLİR"

Çocukların okula dayak yemek için değil, öğrenim görmek için gittiğini ifade eden görüntüleri çeken M.Y.’nin babası O.Y., "Oğlumun çektiği video bir yerden dağıldı. Ben de bu konuyu okul müdürü ile konuştum. Müdür bey de bana, konunun gereğinin yapılacağını söyledi. Ben görüntüleri müdür beye izlettiğimde ’görüntüler ortaya çıkarsa oğlumun okul hayatının bitebileceğini’ söyledi. Benim çocuğumun kötü bir şey yaptığını sanmıyorum. Bir öğretmenin, öğrenciyi dövmesi gibi bir şey söz konusu olur mu? Böyle bir şey var mı? Biz çocuklarımızı öğretmenlere güvenerek veriyoruz. Öğretmenin sınıf içerisinde öğrenciyi dövdüğü görüntüler hiç hoş değil. Öğrenciye dayak atan öğretmenin şu anda aynı okulda görev yapması da doğru değil. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. Kimsenin ekmeğiyle oynamak istemiyoruz ama bu olayları görünce zorumuza gidiyor. Dayak olayının üstünden 1 hafta geçti. Öğretmen, 1 haftadır görevine devam ediyor." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kadın öğretmen S.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

Kadın öğretmenden öğrenciye sınıfta şiddet

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