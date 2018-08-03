Kadın öğretmeni tekmeleyen motosikletli yakalandı

Yükseköğretim Kurulunca, öncelikli alan araştırma görevlilerinin, 2018 güz dönemi lisansüstü eğitim programları için tercihleri, 8 Ağustos'a kadar alınacak.

Bir Usta Bin Usta projesi kursiyerlerinin "Geleneksel Türk İslam Sanatında Ciltleme" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı Onyekuru daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldığını açıkladı.

Vücudunun her yerini kaplayan kemik ve organ dövmeleri nedeniyle 'Zombi Çocuk' olarak anılan model Rick Genest, Kanada'nın Montreal şehrindeki evinde ölü bulundu. Genest'in intihar ettiği açıklandı.

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Muharrem İnce nerede

Seçimlerden sonra açıklama yapmadığı için CHP'lilerin tepkisine neden olan Muharrem İnce, Genel Merkez'in kurultay için yeterli imza toplanamadığını açıklamasının ardından yine sessiz.