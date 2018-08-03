taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.035
USD
5,0744
EURO
5,8903
ALTIN
197,81
PETR
73,5600

Kadın öğretmeni tekmeleyen motosikletli yakalandı

Batman'da yolda yürüyen Devrim Akçakaya'yı tekmeleyerek yere düşüren motosikletli, polis tarafından gözaltına alındı. Devrim Akçakaya, "Gerekli cezayı çekmesini istiyorum." dedi.

DHA | 03.08.2018 - 15:26..
  1. Haberler
  2. Video Haber

Turgut Özal Bulvarı'nda hareket halindeki bir motosikletin sürücüsü, yolda yürüyen öğretmen Devrim Akçakaya'yı yanından geçerken tekmeledi. Aldığı darbeyle yere düşen Akkaya, baygınlık geçirdi.

Kadın öğretmeni tekmeleyen motosikletli yakalandı

MAĞDUR KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

Devrim Akkaya'nın yardımına çevre sakinleri koştu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından Devrim öğretmen, polise giderek şikayetçi oldu.

Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı dün akşam, olay yerine yakın bir bölgede yakalayarak gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kadın öğretmeni tekmeleyen motosikletli yakalandı VİDEO

"GEREKLİ CEZAYI ÇEKMESİNİ İSTİYORUM"

Öğretmen Devrim Akçakaya, saldırganın yakalanmasına sevindiğini belirterek, "Davacıyım, gerekli cezayı çekmesini istiyorum. Bu kişiyi kısa sürede yakalayan emniyet ekiplerini kutluyorum." dedi.

Kadın öğretmeni tekmeleyen motosikletli yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlk soruda elenen Harvardlı akademisyen

İlk soruda elenen Harvardlı akademisyen

445
Askerlik kanunu Resmi Gazete'de

Askerlik kanunu Resmi Gazete'de

123
Singapur'da Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi

Singapur'da Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi

239
Kurban Bayramı öncesi emeklileri sevindiren haber

Kurban Bayramı öncesi emeklileri sevindiren haber

207
Bedelli askerlik başvuru süreci

Bedelli askerlik başvuru süreci

50
Bedelli başvuru kılavuzu yayınlandı

Bedelli başvuru kılavuzu yayınlandı

75
Hazar Ergüçlü aşkını gizlemedi

Hazar Ergüçlü aşkını gizlemedi

90
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM