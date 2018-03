Kadın özel harekatçıların lügatinde pes etmek yok

Türk Polis Teşkilatındaki başarılı kadın personelden Özel Harekat Başkanlığında görevli komiser yardımcısı K.D. de diğer meslektaşları gibi vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yapıyor.

8 YILDIR GÖREV YAPIYOR

Emniyette 8 yıldır operasyondan operasyona koşan ve güvenlik gerekçesiyle kimliği gizli tutulan komiser yardımcısı K.D, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" öncesinde bir kadın olarak polislik yapmanın kendisine neler hissettirdiğini AA muhabirine anlattı.

Asker ve polisin sevildiği ve onlara saygı duyulduğu bir ailede yetiştiğini belirten K.D., suç ve suçluyla mücadelede etkin görev alabilmek amacıyla bilerek ve isteyerek polislik mesleğini seçtiğini söyledi.

"BU ÜNİFORMAYI GİYMEKTEN BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ"

Komiser yardımcısı K.D., Emniyet Genel Müdürlüğünün en etkin silahlı müdahale birimi olan polis özel harekatın, vatan, millet ve bayrak sevgisi için her şeyden vazgeçebilen gönüllü, disiplinli ve soğukkanlı bireylerden oluştuğuna dikkat çekerek "Bizler burada, kadın-erkek, omuz omuza, sırt sırta, kardeşlik bağları içerisinde görev yapıyoruz. Çok güçlü ve büyük bir aileyiz. Büyük özveriyle, kararlılıkla görev başındayız. Bu birimde olmaktan ve bu üniformayı giymekten büyük gurur duyuyoruz." diye konuştu.

8 Mart'ın, tarihten bugüne hayatın her alanında başarılara imza atmış kadınlara kendilerini özel ve değerli hissettiren bir gün olduğunu ifade eden K.D., başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kutsal polislik mesleğinde kadın-erkek ayrımı olmadığını vurgulayan K.D., verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmek amacıyla sürekli kendilerini geliştirdiklerini ve her konuda erkek meslektaşlarıyla yardımlaştıklarını kaydetti.

"HERHANGİ BİR ZORLUK ÇEKMİYORUZ"

Komiser yardımcısı K.D. şu ifadeleri kullandı: "Pes etmek kelimesi, bizim sözlüğümüzde yer almıyor. Bizler bilerek ve isteyerek bu birime başvuruda bulunuyoruz. Zorlu ve bir o kadar da zevkli bir eğitim sürecinden sonra bu üniformayı giymeye hak kazanıyoruz ve cennet vatanımızın her köşesinde görev yapmaya hazır hale geliyoruz. İşimizi severek yaptığımız için de herhangi bir zorluk çekmiyoruz."

Ailelerinin ve akrabalarının kendileriyle gurur duyduğunu belirten K.D., göreve giderken bir daha geri dönmeme ihtimalleri olduğunu çok iyi bildiklerini ve vatandaşların dualarıyla çok daha güçlü hissettiklerini söyledi.

"KADIN POLİSLER, HERKESİN TAKDİRİNİ TOPLAMAKTA"

Komiser yardımcısı K.D., yediden yetmişe herkesin yanlarında olduğunu bildiklerini vurgulayarak "Halkımızla iç içe, güler yüzlü, çalışkan kadın polislerimizin sahada aktif olarak rol almaları ve görünürlüklerinin artması, görevde gösterdikleri başarılar, herkesin takdirini toplamakta. Suç ve suçlu profili günümüzde o kadar değişti ki kadın polislerimize günümüzde eskisinden çok daha fazla ihtiyaç var. Son yıllarda polisliğe yapılan rekor başvurular da gösteriyor ki kadın-erkek bizden bayrağı devralabilecek herkes, büyük bir istekle bizim gibi burada görev almak istiyor." ifadelerini kullandı.

Polislik mesleğini seçmek isteyen kadınlara, "Hayatta başarmak istedikleri ne varsa asla pes etmesinler ve çok çalışsınlar, azimli olsunlar." önerisinde bulunan K.D., polis özel harekat biriminin bir üyesi olmanın, mükemmel bir duygu ve onur verici olduğunu söyledi.

Güvenlik güçlerinin varlık amacının, vatan ve milletin birlik ve beraberliğini korumak, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak olduğunu dile getiren K.D, terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Adı ister YPG/PKK ister FETÖ/PDY olsun, huzur ve güven ortamını bozmaya cüret edebilecek tüm terör örgütleri ve onların uzantılarının karşısında dimdik güçlü bir şekilde duruyoruz ve durmaya devam edeceğiz. Modern silah, araç ve gereçlerle donatılan bizler, her zaman, her yerde ve her koşulda emir-komuta zinciri içerisinde bıkmadan ve usanmadan bize verilen görevlerin layıkıyla üstesinden geldik ve gelmeye de devam edeceğiz."