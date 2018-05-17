Kadın polis bozkurt işareti yaptı HDP'liler rahatsız oldu

Muharrem İnce: Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek

1 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kraliçe'nin hafızası çok iyi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe Elizabeth ile ilgili izlenimlerinin sorulması üzerine yaşına rağmen hafızasına hayran kaldığını ifade etti.

2 Galatasaray, Eskişehirsporlu Dorukhan ile anlaştı Galatasaray yönetimi, Eskişehirspor'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ü 1 milyon TL karşılığında transfer edecek.

3 Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar artıyor Meteoroloji yetkililerinin tahminlerine göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.

4 İsrailli vekillerden 'Ermeni soykırımını' tanıma çağrısı İsrail'in Türkiye Büyükelçisi'nin ülkesine gönderilmesi, Tel Aviv yönetiminde öfkeye neden oldu. İsrailli bazı milletvekilleri 'Ermeni Soykırımı'nı tanıma çağrısında bulundu.

5 İngiltere: Filistin'e yardıma hazırız İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson ve Filistin Devlet Başkanı Abbas telefonda görüştü. Johnson "ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını kabul etmiyoruz." dedi.

6 Eski sevgilisini öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası Bağcılar'da, barışma teklifini kabul etmemesi üzerine 16 yaşındaki eski kız arkadaşı Cansu Çaptı'yı sokak ortasında öldüren 17 yaşındaki Mehmet A.K.’nın yargılandığı dava karara bağlandı.