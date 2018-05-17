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Kadın polis bozkurt işareti yaptı HDP'liler rahatsız oldu

HDP'nin seçim şarkısı çaldığı standının önüne gelen kadın polis "Ölürüm Türkiyem" şarkısını açıp bozkurt işareti yaptı. HDP'liler tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 17.05.2018 - 08:52..
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Kadın polis bozkurt işareti yaptı HDP'liler rahatsız oldu

HDP'nin Ankara Çankaya İlçe Örgütü, Kuğulu Park’ta seçim standı açarak HDP'nin seçim şarkılarını çalıyordu.

"ÖLÜRÜM TÜRKİYEM'İ AÇTI"

Açılan HDP standı önündeki Tunalı Hilmi Caddesi üzerinde duran siyah bir arabanın 4 kapısını açan kadın polis ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısını açtı ve bozkurt işareti yaptı.

HDP'LİLER RAHATSIZ OLDU

Kadın polisin bu hareketinden rahatsız olan HDP'liler tepki gösterdi, tarafsızlıkla suçladı.

"BİZ HAİNLERİN TARAFINDA DEĞİLİZ"

Bir HDP’li yöneticinin polislere giderek, "Sizin seçim sürecinde tarafsız olmanız gerekir." demesi üzerine, polisin “Biz hainlerin tarafında değiliz.” dediği duyuldu.

Kadın polis bozkurt işareti yaptı HDP'liler rahatsız oldu

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