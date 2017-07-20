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Kadın polis memuru 'şaka kurşunu' kurbanı oldu

Antalya’da bir kadın polis memuru, iddiaya göre meslektaşının şaka amaçlı doğrulttuğu tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

20.07.2017 - 02:12
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Olay saat 20.30’da, Kepez İlçesi Kültür Mahallesi 3873 Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın 2’nci katında meydana geldi.

23 GÜN ÖNCE GÖREVE BAŞLAMIŞTI

23 gün önce ilk görev yeri Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne atanan Ümran Yetişken, meslektaşlarının kaldığı yeni yapılan apartmanda ev tuttu.

Kadın polis memuru 'şaka kurşunu' kurbanı oldu

Yetişken akşam saatlerinde arkadaşı polis memuru 24 yaşındaki Sait Ş.’nin evine ziyarete gitti. Burada adı henüz öğrenilemeyen bir polis memuruyla birlikte 3 arkadaş sohbet edip yemek yedi. Sait Ş. iddiaya göre temizleyip masanın üzerine bıraktığı beylik tabancası ile Yetişken’e şaka yapmak istedi.

Bir anda ateş alan tabancadan çıkan kurşun Yetişken’in sol göğsünden girip sırtından çıktı.

Kadın polis memuru 'şaka kurşunu' kurbanı oldu

"ARKADAŞIMI VURDUM, YARDIM EDİN"

Panikle dışarı çıkıp komşularından yardım isteyen Sait Ş., “Allah, arkadaşımı vurdum yardım edin. Buranın adresini bilmiyorum. Ambulans çağırın” diye bağırdı. Sağlık görevlileri kısa sürede geldikleri evde ağır yaralı Ümran Yetişken’i Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan müdahalelere rağmen Yetişken, kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis memuru Sait Ş. ve adı öğrenilemeyen polis memuru gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kadın polis memuru 'şaka kurşunu' kurbanı oldu

Yetişken’in ölümünü duyan Çevik Kuvvet Şube Müdürü Vatan Zafer Koçak ve meslektaşları hastane bahçesinde gözyaşına boğuldu. Yetişken’in Antalya dışında oturan ailesine üzücü haberin verildiği öğrenildi.

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