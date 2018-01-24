Yaptıklarıyla dünyaya yön veren kadınlar

Kadın savaşçılar her yerdeler, sadece biraz dikkatli bakmak gerek. Bir düşünün…Anneniz, büyükanneniz , kız kardeşiniz, eski öğretmenimiz, belki o çok beğendiğiniz yazar… Ünlü olmasalar da hayata karşı gerçek birer yıldız gibi dik duran tüm bu büyüleyici kadınlar onlar. İşte bu sebepten tüm dünya ayaklarına kapanmalı.

Hemen şimdi…

Ancak insanlık tarihi boyunca bu pek böyle olmadı. Günümüze kadar, birçok kadın savaşçı kitaplarda kendilerine yer bulamadı ve bunun tek sebebi de kadın olmalarıydı. Bu haksızlıkları ve unutulmuşlukları bir nebze olsun telafi edebilmek için bu kitapta 26 kadının etkileyici hikâyeleri toplatıldı.

İskenderyeli Hypatia, özelliği ne mi? İlk bilim kadını olmak...

Bazıları daha ünlüyken, diğerleri aynı şansa sahip olmamış, ancak hepsi Olimpos’ta olmayı hak eden inanılmaz şeyler başardı. Tanrıların olduğu kadar tanrıçaların da olması gereken Olimpos…

Yer açın…

İngiliz olan Maryy Shelley, gotik romanın en önemli örneği sayılan Frankenstein'in yazarı.

Kadın savaşçılar kalmaya geldiler, gitmeye niyetleri yok. Göreceksiniz ki kadın savaşçılar için tek sınır gökyüzü. Ne yazık ki sayfaların bir sınırı olduğu için her kadına kitapta yer verilmemiş. Öte yandan kitapta yer alan kadınların hepsi de savaşçı özelliklere sahip. Kendilerine “sen kadınsın yapamazsın” diyenlere kulak asmadan, inanılmaz şeyler başarmış kadınlardır onlar.

Augusta Ada Byron adıyla doğan ve günümüzde yaygın olarak Ada Lovelace adıyla bilinen, İngiliz matematikçi ve yazardır. Aynı zamanda tarihin ilk bilgisayar programcısıdır.

Saçlarını toplayıp, icatlar yapan, sanat eserleri yaratan, gizli görevlere katılan, siyasi düşünceler üreten, sadece ve sadece başkaları için harekete geçen ve bugün hepimizin daha iyi bir hayat yaşamamızı sağlayan kadınlar. Dahası dünya, hala birçoğunun varlığından dahi haberdar değil. İşte bunu çözmek gerek.

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderon, Meksikalı ressam. En büyük başarısı insanı, daha önce kimsenin yapamadığı derinlerinden çizmek.

Sayfayı çevirin ve süper kahraman peleriniyle ödüllendirilmesi gereken bu 26 kadının cesareti, yaratıcılığı, zakası ve her şeyden öte gücüyle büyülenmeye başlayın.

Alice Guy-Blaché, Fransız film yapımcısı. Film sektöründe ilk kadın yönetmen olarak tarihe geçti.

Kadın gücü…

Yabancı Yayınları’ndan raflarda yerini alan Kadın Savaşçılar’ın kısa bir özetiydi yukarıda yazılanlar. Erkek egemen toplumunda geride kalan, adları kitaplara, gazetelere çok az konu olmuş kadınların etkileyici hikâyeleri. İllüstrasyonlar Nuria Aparicio’nun yaptığı kitabı, İspanyolcadan Arda Çelik çevirdi.

Coco Chanel, Fransız moda tasarımcısı olduğunda, moda dünyasında devrim yapmakla bilinir.

Onları tanımanız için bu kitap size fırsat sunuyor. Yaptıklarını öğrendiğinizde minnet duygusuyla anacaksınız kendilerini. Yayınevi önemli hizmete imza attığı için bir teşekkürü de onlara.

Rosa Louise Parks ya da doğum adıyla Rosa Louise McCauley, Amerikalı insan hakları savunucusu. Amerika'da insan hakları konusunda devrim yapan kadın.





İngiliz büyük romancı Agatha Christine yazdığı polisiye kitaplarla bu türün en büyük temsilcisi oldu. Özelliği ise, terihin en çok okunan ve eserleri en çok dile çevrilen kadın edebiyatçı olması.

Kitapta bütün kadınların yaptıklarını ve tanıtımlarına yer vermek ne yazık ki mümkün değil. 26 kadın da bu kitap tanıtımında yer almayı fazlasıyla hak ediyor. Fakat biz sizler için birkaçını seçtik.

Onları tanıyın ve unutmayın…

Yazarlar: Irene Civico, Sergio Parra

Yayınevi: Yabancı Yayınları

Çeviren: Arda Çelik

Baskı yılı: 2018

Türü: Araştırma

Syf: 120

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Ergül Tosun

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