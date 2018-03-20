Kağıthane Nurtepe Mahallesi Emin Sokak üzerinde meydana gelen kazada, Hatice isimli bir kadın sürücü, sabahın erken saatlerinde işe gitmek için evinden çıktı.
VİTESİ DEĞİŞTİRMEYİ UNUTTU
Arabasına binen kadın, park yerinden geri geri çıkmaya çalıştığı sırada vitesi değiştirmeyi unuttu. Kadın bir anda oturduğu apartmanın kapısından içeri girdi.
Olaydan yara almadan kurtulan kadın sürücü, komşularının yardımıyla arabadan çıktı. Arabanın, apartmanın yanındaki on metrelik boşluğa düşmemesi faciayı önledi.
Vitesi geri takmayı unutan kadın sürücü apartmana daldı VİDEO