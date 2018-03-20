taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.450
USD
3,9348
EURO
4,8574
ALTIN
166,53
PETR
66,5600

Kadın sürücü apartmana daldı

İstanbul Kağıthane’de kadın sürücünün vitesini geri takmayı unuttuğu otomobil apartmanın kapısına çarptı.

İHA | 20.03.2018 - 09:43..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kağıthane Nurtepe Mahallesi Emin Sokak üzerinde meydana gelen kazada, Hatice isimli bir kadın sürücü, sabahın erken saatlerinde işe gitmek için evinden çıktı.

VİTESİ DEĞİŞTİRMEYİ UNUTTU

Arabasına binen kadın, park yerinden geri geri çıkmaya çalıştığı sırada vitesi değiştirmeyi unuttu. Kadın bir anda oturduğu apartmanın kapısından içeri girdi.

Olaydan yara almadan kurtulan kadın sürücü, komşularının yardımıyla arabadan çıktı. Arabanın, apartmanın yanındaki on metrelik boşluğa düşmemesi faciayı önledi.

Vitesi geri takmayı unutan kadın sürücü apartmana daldı VİDEO


Kadın sürücü apartmana daldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İspanya'da çalınan aracına Türkiye'de kavuştu
İspanya'da 2016 yılında çalınan lüks otomobil, şasi numarası değiştirilerek Bulgaristan üzerinden getirildiği Türkiye'de bulundu.
Şi Cinping: Çin’i sadece sosyalizm kurtarabilir
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Ulusal Halk Kongresi’nde (NPC) yaptığı konuşmada, Çin’i sadece sosyalizmin kurtarabileceğini söyledi.
Beden öğretmeni çukurda uyuşturucu içerken yakalandı
Elazığ’da bir tarla içerisindeki çukurda, uyuşturucu madde kullanırken basılan biri öğretmen 4 şüpheli gözaltına alındı.
103 yıllık vatan borcu Afrin'de ödendi
Kireçtepe'de Bursa Seyyar Jandarma Taburu ile Gelibolu Seyyar Jandarma Taburu'nun kahramanlık destanı, komutanların cepheden gönderdiği günlük raporlarla gün yüzüne çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Benzine 15 kuruş zam

Benzine 15 kuruş zam

129
Türkiye'nin Irak'taki hedefi Sincar

Türkiye'nin Irak'taki hedefi Sincar

39
Tolga Ciğerci kendini savundu: Hiç takdir etmiyorlar

Tolga Ciğerci kendini savundu: Hiç takdir etmiyorlar

39
Afrin şehidi Mithat Dunca'nın vasiyeti ortaya çıktı

Afrin şehidi Mithat Dunca'nın vasiyeti ortaya çıktı

59
Igor Tudor: Galatasaray benim takımım diyebilirim

Igor Tudor: Galatasaray benim takımım diyebilirim

26
Usulsüz araç çeken polis çetesi çökertildi

Usulsüz araç çeken polis çetesi çökertildi

90
BM çalışanları New York'ta protesto yaptı

BM çalışanları New York'ta protesto yaptı

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM