Kadın sürücü apartmana daldı

Son dönemde dolarda yaşanan yükselişin ardından benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren zam geliyor.

Suriye'de Münbiç'e operasyon yapılacağına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'taki hedefi de gösterdi.

Tolga Ciğerci kendini savundu: Hiç takdir etmiyorlar

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın arkadaşına bıraktığı vasiyetinde, "Es Es bu sene Süper Lig'e çıkarsa mezarımı ziyaret etsinler" dediği öğrenildi.

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Igor Tudor: Galatasaray benim takımım diyebilirim

Sneijder'in takımdan gönderilmesinin kendi kararı olmadığını söyleyen Galatasaray'ın eski hocası Tudor, "Bu takım benim takımım diyebilirim" ifadelerini kullandı.