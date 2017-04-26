Kadın sürücü zincirleme kaza yaptı: 1 ölü 5 yaralı

Atakum İlçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Şebnem V.'nin kullandığı 06 FF 7855 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak yolun sağındaki çöp konteynerine çarptı.

MOTOSİKLETLİ ÖZEL HAREKAT POLİSİNİ ALTINA ALARAK SÜRÜKLEDİ

Savrulan otomobil, özel harekat polisi Emre Bağcı'nın kullandığı 55 EB 017 plakalı motosikleti altına alarak sürükledi. Ardından da kaldırımda yürüyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi olan Ozan Utku Taşkın'a, daha sonra da cadde üzerindeki bir kafeteryada oturan Mehmet Emre Kefelioğlu'na çarptı. Kazada polis Bağcı, üniversiteli Taşkın ve Kefelioğlu ile birlikte sürücü Şebnem V., yanında bulunan çocukları T.U.V. ve T.U.V. yaralandı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından olay yerine gelen ambulanslar, yaralıları özel bir hastane ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Ozan Utku Taşkın, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

5 KİŞİ YARALANDI

Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan polis memuru Emre Bağcı ise ameliyata alındı. Durumunun ağır olduğu belirtildi. Özel hastaneye kaldırılan sürücü ile iki çocuğu ve Mehmet Emre Kefelioğlu'nun durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

"DİREKSİYON VE GAZ PEDALI KİLİTLENDİ"

Tedavi gördüğü hastanede polise ifade veren Şebnem V. "Bir anda direksiyon kilitlendi. Daha sonra gaz pedalı da kilitlenerek otomobil kendiliğinden hız kazandı. Çocuklarıma arabayı durduramadığımı ve tutunmalarını söyledim. Sonra bu olay meydana geldi" dedi öğrenildi. Hastanede tedavisi süren kadın sürücünün tedavi sonrası adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ozan Utku Taşkın, bugün Sinop'un Ayancık İlçesi'nde toprağa verildi.















