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Kadın sürücüden çarptığı motosikletliye ilk müdahale

Bursa'da çarptığı motosiklet sürücüsünün yaralanmasına sebep olan bayan otomobil sürücüsü yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kendisi yaptı.

İHA | 17.08.2018 - 03:23..
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İnegöl ilçesinde Milli İrade Meydanı’nda meydana gelen kazada, Ercan B. idaresindeki 16 ABP 213 plakalı motosiklet ile Nurhan Ç. yönetimindeki 16 KFT 49 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü başından yaralandı.

Kadın sürücüden çarptığı motosikletliye ilk müdahale

ÇARPTIĞI ARACIN SÜRÜCÜSÜNE İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri gelene kadar otomobil sürücüsü Nurhan Ç. yaptı. Eline aldığı bez parçasıyla motosiklet sürücünün başına tampon yapan bayan sürücü sağlık ekipleri gelene kadar yaralının yanından bir saniye bile ayrılmadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Ercan B.’yi ambulansla hastane kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi.

Kadın sürücüden çarptığı motosikletliye ilk müdahale

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