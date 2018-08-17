Kadın sürücüden çarptığı motosikletliye ilk müdahale

İnegöl ilçesinde Milli İrade Meydanı’nda meydana gelen kazada, Ercan B. idaresindeki 16 ABP 213 plakalı motosiklet ile Nurhan Ç. yönetimindeki 16 KFT 49 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü başından yaralandı.

ÇARPTIĞI ARACIN SÜRÜCÜSÜNE İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri gelene kadar otomobil sürücüsü Nurhan Ç. yaptı. Eline aldığı bez parçasıyla motosiklet sürücünün başına tampon yapan bayan sürücü sağlık ekipleri gelene kadar yaralının yanından bir saniye bile ayrılmadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Ercan B.’yi ambulansla hastane kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi.