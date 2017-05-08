Kadın sürücüler nasıl araba kullanmalı

Ancak kadın sürücülerin en büyük dezavantajı korku ve panik. Direksiyon başına geçen kadın sürücülerin bazıları, daha aracı çalıştırmadan bile korkuya kapılıyor. Oysa ki biraz daha sakin, dikkatli ve cesaretli olursanız yolculuğunuz çok daha rahat geçecek.

- AYNALARI MAKYAJ İÇİN DEĞİL, GÜVENLİĞİNİZ İÇİN KULLANIN

İlk ipucumuz, tabii ki dikiz ve yan aynaları kullanmak. Çoğu kadın sürücü aynaları makyaj yapmak için kullanıyor ancak seyir halindeyken aynaların önemi büyük. Şerit değiştirirken, park ederken, geri giderken mutlaka etrafınızı aynalardan kontrol etmelisiniz.

- KONSANTRASYONUNUZU TOPLAYIN

Aynalardan sonra sıra konsantrasyonda. Tüm dikkatinizi toplayıp, yola çıkın. Hem kendinizi hem de diğer sürücüleri tehlikeye atmamış olursunuz.

- DİREKSİYONA YAKIN OTURMAYIN

Tabi konsantrasyondan kastımız, direksiyona kendinizi yakınlaştırmak değil. Direksiyonla koltuğunuzun arası en çok kolunuzun uzunluğu kadar olmalı ki rahatça otomobile hakim olun.

- SİNYALİNİZİ DÖNÜŞ NOKTASINDAN ÖNCE VERİN

Sağa ya da sola dönecekseniz kesinlikle sinyalinizi dönüş yapacağınız yere en az 50 metre kala verin ki arkanızdan gelen araçlar size çarpmasın.

- PANİK YAPMAYIN

Önünüze aniden bir araç çıktığı zaman ya da biri sizi trafikte sıkıştırdığında panik yapmayın. Önce aynalara bakın, yanınız boşsa kendinizi sağa-sola atın, doluysa yavaşlayın.

- KARARSIZLIK KAZA GETİRİR, ÇABUK KARAR VERİN

Bilmediğiniz bir yoldasınız, nereye döneceğinize karar vermeniz gerekiyor. Bunun için her zaman arkanızdaki arabaları düşünün ve yolun ortasında durmayın. Trafiğin akışını aniden durdurursanız arkadan gelen araç size çarpabilir. Bunu önlemek için de, aracınızı dörtlünüz yanık bir şekilde sağa çekerek düşünebilirsiniz.

(NOT: Tabii ki bunları yapan erkek sürücüler de var, onların da tavsiyelerimizi dikkate almasın da fayda var)