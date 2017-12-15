Kadın turist dalgalara aldırış etmedi

Alanya’da gece başlayıp gün boyu etkili olan rüzgar nedeniyle denizdeki dalga yüksekliği zaman zaman 4 metreye ulaştı.

TABELA ASILDI

İlçeye tatile gelen turistler dalgaların oluşturduğu manzarayı izlerken, denize girmenin tehlikeli olduğunu anlatmak amacıyla sahile asılan kırmızı bayrağa rağmen bir kadın turist ise kendini dalgaların arasına attı.

DALGALARA RAĞMEN DENİZE GİRDİ

Galipdere Plajı’ndaki denizde yaklaşık 20 dakika yüzen kadın, daha sonra kıyıya çıktı. Sahil kenarında balık tutan vatandaşlar ise olan biteni şaşkın bakışları arasında izledi.