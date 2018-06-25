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Kadın turisti araçtan atan taksici hakkında karar verildi

Nişantaşı'nda bir turisti taksisinden indiren şoför İBB tarafından meslekten men edildi.

DHA | 25.06.2018 - 17:25..
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Geçtiğimiz hafta Nişantaşı'nda bir turist kadını aracından indiren ve çevreden gelen tepkiler nedeniyle olay yerinden uzaklaşan taksi şoförü meslekten men edildi.

"BİZ BUNLARI KABULLENMİYORUZ"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın girişimiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi sürücünün şoförlük belgeleri iptal edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Taksi şoförü bir turist hanımefendiye yanlış yaptı. Biz bunları kabullenmiyoruz. Böyle yanlış yapan taksicileri meslek ihraç etmek zorundayız ve ediyoruz da" dedi.

Kadın turisti araçtan atan taksici VİDEO

"CUMHURBAŞKANIMIZIN İFADESİYLE KENDİMİZİ DÜZELTMELİYİZ"

Eyüp Aksu, “Aracı bağladık, ruhsatı ve anahtarı burada. Biz UBER gibi korsan taşımacılıklarla mücadele ettik. Bundan sonra Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle kendimizi düzeltmeliyiz. Bundan sonra İstanbul halkına en iyi hizmeti vereceğiz. Fakat eğer şoförümüz veya taksi sahibi beyefendiler yanlış yaparlarsa araçlarını trafikten men ettireceğiz ve kesinlikle o şoför bir daha taksicilik yapamayacak, şoförlükten men edeceğiz" dedi.

"100 CEZA PUANI VERİLEN ŞOFÖR ÇALIŞAMAYACAK"

Aracı çağırdık Aksu, “Aracı çağırdık, trafikten men ettirdik. Bundan sonrada bu yanlışı yapan şoför takside çalışamayacak. Büyükşehir Belediyemizle yaptığımız ortak projede Toplu Ulaşım Denetleme Sistemi (TUDES) takip sistemiyle elektronik ortamda bir çalışma yaptık. İstanbul halkımız sıkıntılarını, şikayetlerini bu sisteme ulaştıracaklar. Bu sistemde değerlendirme yapılacak, ceza puanı verilecek. 100 ceza puanı verilen şoför arkadaşımız kesinlikle toplu taşıma araçlarında ve taksilerde şoförlük yapamayacak" şeklinde konuştu.

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