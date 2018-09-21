Kadın, erkek sürücüyü zincirle dövdü

Esenyurt’ta iki araç aynı anda yola girmeye çalıştığı sırada burun buruna gelince olanlar oldu. Yol verme yüzünden kadın ve erkek sürücü arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kadın sürücü yanında bulunan arkadaşı ile birlikte aşağıya inerek erkek sürücü ve arkadaşının üzerine yürüdü. Yaşanan olayda erkek sürücü kadın sürücüye yol vermediğine pişman oldu.

KADIN ZİNCİRLE SALDIRDI

Esenyurt’ta yol vermeyen sürücü ile kadınlar arasında çıkan kavgada ilginç anlar yaşandı. Araçtan inen kadın sürücü elindeki zincirle erkek sürücüyü darbetti.

Yoldan geçen vatandaşlar kadın sürücünün elinde zinciri şaşkınlıkla izlerken, yaşanan olayın ardından kadınlar hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Kadın ve erkek sürücülerin zincirli yol verme kavgası ViDEO

KADIN VE ERKEK SÜRÜCÜLERİN BOĞUŞMA ANLARI KAMERADA

Kadın sürücünün erkek sürücüyü zincirle darbetmesi ve boğuşma anları saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, kadın sürücünün zincirle saldırdığı, yanındaki arkadaşının ise erkekle boğuştuğu, sonrasında ise hızını alamayarak erkek sürücüye saldırdığı görülüyor.