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Kadın yazarlar kitap okurken

Dünyaca ünlü kadın yazarların kitap okurken çekilmiş fotoğrafları..

Haber Merkezi | 01.02.2018 - 16:30..
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Kadın yazarlar kitap okurken

Kitap Ayracı sayfasında daha önce yabancı ve Türk yazarların kitap okurken çekilmiş fotoğraflarından oluşan iki ayrı haber yayımlamıştık. Aynı zamanda daha önce Nobel Edebiyat Ödülü kazanmış kadın yazarların öykülerini de siz kitapseverlerin beğenisine sunmuştuk.

Bu dosyamızda dünynın önde gelen kadın yazarların kitap okumaları var. Çoğu yazdıkları eserlerle hafızalardan iz bırakan yazarların kitap okurken ölümsüz anları...

Kadın yazarlar kitap okurken

Amerikalı yazar Selma Lagerlöf

Kadın yazarlar kitap okurken

Savaşın insan üzerindeki yıkıcı unsurlarını eserlerinde dile getiren Alman asıllı İsveçli yazar Nelly Sachs.

Kadın yazarlar kitap okurken

"İyi Dünya" kitabıyla 1931 yılında Pulitzel ödülünü alan Pearl S. Buck, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ilk Amerikalı kadın yazar oldu. Yazar, masasında kitap okurken...

Kadın yazarlar kitap okurken

Afrikalı ve Amerikalı edebiyatın tanınması için önemli çabalar veren ABD'li yazar Toni Morrison.

Kadın yazarlar kitap okurken

Romanya'da gizli servisle çalışmayı reddettiği için işinden olmuş ve 1987 yılında Almanya'ya göç eden, Herta Müller.

Kadın yazarlar kitap okurken

ngiliz Edebiyatı'nın önde gelen kadın yazarlarından olan Doris Lessing, henüz genç bir yazarken kendini kitapların büyülü dünyasına kaptırmış.

Kadın yazarlar kitap okurken

İngiliz büyük romancı Virginia Woolf.

Kadın yazarlar kitap okurken

Polisiye romanlarının ünlü yazar Agatha Christie, kütüphanesinde kitap okuyor.

Kadın yazarlar kitap okurken

Doğacılık akımının öncülerinden sayılan İtalyan yazar Grazia Deledda.

 

Kadın yazarlar kitap okurken

Şilili şair, yazar Latin Amerikan edebiyatının tanınmış yazarlarından Gabriela Mistral.

Kadın yazarlar kitap okurken

Norveçli edebiyatçı Sigrid Undset.

Kadın yazarlar kitap okurken

Amerikalı şiar, müzesyen Patti Smith.

Kadın yazarlar kitap okurken

Arkasında birçok eser bırakarak 2003'te hayatını kaybeden ABD'li gazeteci yazar Joan Didion, kucağında güzel bir kız çocukla kitap okuyor.

Kadın yazarlar kitap okurken

"Bir Rahip, Bir Erkek" kitabının sahibi Amerikalı yazar, şair, Zora Neale Hurston.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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