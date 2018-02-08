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Kadın yazarlarımız kitap okurken

Edebiyatımızın önemli kadın yazarlarının kitap okurken çekilmiş fotoğrafları.

Haber Merkezi | 08.02.2018 - 14:19..
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Kadın yazarlarımız kitap okurken

Yazarlar için  iyi yazmak sağlıklı kitap okumaktan geçer. Hayırlayacağınız üzere daha önce Kitap Ayracı sayfasında yabancı erkek ve kadın yazarların kitap okurken çekilmiş fotoğraflarına yer verdik.

Gelen yorumlarda okuyucularımızın bu tür haberleri çok beğendiği kanısna vardık. Türk erkek yazarların da kitap başındaki fotoğraflarını siz kitapseverlere sunmuştuk.

Şimdiki dosyamızda ise Türk Edebiyatı'nın önemli kadın yazarlarımızın kitapların dünyasına dalarken objektiflere takılan farklı hallerini sunuyoruz...

Kadın yazarlarımız kitap okurken

Soğuk Geceleri ve Yaşamın Ucuna Yolculuk olmak üzere az sayıda kitabıyla tanınan ve 1986'da hayatını kaybeden Tezer Özlü.

Kadın yazarlarımız kitap okurken

Gazeteci, yazar Nezihe Muhiddin..

Kadın yazarlarımız kitap okurken

Roman ve öykü yazarı Sevinç Çokum

Kadın yazarlarımız kitap okurken

Şair ve yazar Lale Müldür...

Kadın yazarlarımız kitap okurken

Yazar ve çevirmen Tomris Uyar

Kadın yazarlarımız kitap okurken

Daha çok çocuk edebiyatı üzerine eserler veren yazar Aytül Akal

Kadın yazarlarımız kitap okurken

Cumhyriyet döneminin önemli kadın yazarlarından olan Safiye Erol

Kadın yazarlarımız kitap okurken

Gazeteci yazar Zeynep Oral

Kadın yazarlarımız kitap okurken

Şair, yazar Suzan Sabancı...

Kadın yazarlarımız kitap okurken

Usta kalem Ayfer Tunç

Kadın yazarlarımız kitap okurken

Selma Fındıklı

Kadın yazarlarımız kitap okurken

Usta şair Gülten Akın

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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