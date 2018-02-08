Kadın yazarlarımız kitap okurken

Yazarlar için iyi yazmak sağlıklı kitap okumaktan geçer. Hayırlayacağınız üzere daha önce Kitap Ayracı sayfasında yabancı erkek ve kadın yazarların kitap okurken çekilmiş fotoğraflarına yer verdik.
Gelen yorumlarda okuyucularımızın bu tür haberleri çok beğendiği kanısna vardık. Türk erkek yazarların da kitap başındaki fotoğraflarını siz kitapseverlere sunmuştuk.
Şimdiki dosyamızda ise Türk Edebiyatı'nın önemli kadın yazarlarımızın kitapların dünyasına dalarken objektiflere takılan farklı hallerini sunuyoruz...
Soğuk Geceleri ve Yaşamın Ucuna Yolculuk olmak üzere az sayıda kitabıyla tanınan ve 1986'da hayatını kaybeden Tezer Özlü.
Gazeteci, yazar Nezihe Muhiddin..
Roman ve öykü yazarı Sevinç Çokum
Şair ve yazar Lale Müldür...
Yazar ve çevirmen Tomris Uyar
Daha çok çocuk edebiyatı üzerine eserler veren yazar Aytül Akal
Cumhyriyet döneminin önemli kadın yazarlarından olan Safiye Erol
Gazeteci yazar Zeynep Oral
Şair, yazar Suzan Sabancı...
Usta kalem Ayfer Tunç
Selma Fındıklı
Usta şair Gülten Akın
Ergül Tosun
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