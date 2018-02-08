Kadın yazarlarımız kitap okurken

Yazarlar için iyi yazmak sağlıklı kitap okumaktan geçer. Hayırlayacağınız üzere daha önce Kitap Ayracı sayfasında yabancı erkek ve kadın yazarların kitap okurken çekilmiş fotoğraflarına yer verdik.

Gelen yorumlarda okuyucularımızın bu tür haberleri çok beğendiği kanısna vardık. Türk erkek yazarların da kitap başındaki fotoğraflarını siz kitapseverlere sunmuştuk.

Şimdiki dosyamızda ise Türk Edebiyatı'nın önemli kadın yazarlarımızın kitapların dünyasına dalarken objektiflere takılan farklı hallerini sunuyoruz...

Soğuk Geceleri ve Yaşamın Ucuna Yolculuk olmak üzere az sayıda kitabıyla tanınan ve 1986'da hayatını kaybeden Tezer Özlü.

Gazeteci, yazar Nezihe Muhiddin..

Roman ve öykü yazarı Sevinç Çokum

Şair ve yazar Lale Müldür...

Yazar ve çevirmen Tomris Uyar

Daha çok çocuk edebiyatı üzerine eserler veren yazar Aytül Akal

Cumhyriyet döneminin önemli kadın yazarlarından olan Safiye Erol

Gazeteci yazar Zeynep Oral

Şair, yazar Suzan Sabancı...

Usta kalem Ayfer Tunç

Selma Fındıklı

Usta şair Gülten Akın

Ergül Tosun

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