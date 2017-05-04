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Kadın yolcu halk otobüsü şoförünü bıçakla

Otobüse binen bir kadın hiç bir tartışma yaşanmadığı halde çantasından çıkardığı bıçakla şoförü birden bire karnından bıçakladı.

04.05.2017 - 08:05
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ferhan Yakın yönetimindeki 59 ZC 475 plakalı halk otobüsü Kumyol Caddesi üzerindeki durağa yanaştı.

ÇANTASINDAN ÇIKARIP ŞOFÖRÜN KARNINA SAPLADI

Burada araca binen Mansura A., otobüs hareket edeceği sırada çantasından çıkardığı bıçakla sürücü Ferhan Yakın'ı henüz belirlenemeyen nedenle karnından bıçakladı. Otobüsteki yolcular, Mansura A.'ya müdahale edip elindeki bıçağı aldıktan sonra durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Ferhan Yakın, çağrılan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yakın'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis tarafından gözaltına alınan Mansura A. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü

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