Bolu'da apartmana girdiği sırada bir kişinin satırlı saldırısına uğrayan kadın, yaralandı.

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz hafta Aktaş Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet A.K.'ye (40) apartman girişinde kendisini takip eden bir kişi satırla saldırdı.

SALDIRGAN KAÇTI

Şüpheli, apartman sakinlerinin sesleri duyarak çıkması üzerine olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için başlattıkları çalışma kapsamında, apartmanda bulunan güvenlik kameralarıyla çevre binalardaki kameraları ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameralarını inceledi.

Kadına satırlı saldırı güvenlik kamerasında VİDEO

SALDIRGAN VE KADININ EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde Ankara'ya gittiğini belirlenen şüpheli İ.P. (32), polis tarafından adresinde gözaltına alındı.

Yapılan ilk sorgusunda saldırı esnasında evin yakınında bulunan bir araçta beklediği iddia edilen A.K.'nin eşi E.K'nin de (48) bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler, E.K.'yi de Ankara'da gözaltına alarak Bolu'ya getirdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, A.K. ile E.K.'nin boşanma aşamasında oldukları ve ayrı yaşadıkları öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Bu arada, apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, ellerinde poşetlerle apartmana girmeye çalışan A.K.'ye şüpheli İ.P.'nin peşinden gelerek satırla vurmaya çalışması yer alıyor.

Kadının apartmanın içine girdiğinde de satırı savurmaya devam eden şüphelinin, apartmandan birkaç kişinin çıkması üzerine hızla uzaklaşması ve yaralanan kadına komşularının yardım etmesi kayıtlara yansıdı.





