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Kadına şiddet ihbarına gittiler uyuşturucu hap buldular

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarma ekipleri kadına şiddet ihbarı üzerine gittikleri evde uyuşturucu hap ele geçirdi.

DHA | 09.11.2018 - 09:33..
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Soruşturmayı derinleştiren jandarma, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsafaklı Köyü'nde B.U.'nun eşini darp ettiği ihbarı üzerine verilen adrese gitti.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

B.U.'nun hareketlerinden şüphelenen jandarma, evde yaptığı aramada 52 adet farklı cins ve özellikte uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen B.U.'nun verdiği ifade doğrultusunda 9 şüpheli daha gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER GÖTÜRÜLDÜ

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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