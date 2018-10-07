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Kadını taciz ettiği iddia edilen kişiye öldüresiye dayak

Sakarya'nın Erenler ilçesinde telefonla aradığı kadını taciz ettiği iddia edilen İ.E., kadının yakınları tarafından sokak ortasında öldüresiye dövüldü.

DHA | 07.10.2018 - 14:03..
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Olay dün gece, Erenler Sakarya Baba Caddesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen İ.E., bir grup tarafından durdurularak tekme tokat dövüldü. Yere yatırılarak dakikalarca yumruklanan İ.E., kanlar içinde kaldı.

Kadını taciz ettiği iddia edilen kişiye öldüresiye dayak

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sesler üzerine dışarıya çıkan çevredekiler, İ.E.'yi yerde yüzüstü kanlar içinde yatarken buldu. Olay yerine gelen bekçiler tarafından 112 Acil ambulansına konulan genç Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

DÖVEN KİŞİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Olayla ilgili inceleme yapan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İ.E.'yi döven kişileri yakalayarak emniyete götürdü.

Kadını taciz ettiği iddia edilen kişiye öldüresiye dayak

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Saldırganlar polis merkezinde İ.E.'yi yakınları olan bir kadını arayıp taciz ettiği için dövdüklerini öne sürdü. Taciz edildiği iddia edilen kadın ve kavgaya karışan yakınları İ.E.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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