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Kadının intihar şakası ekipleri alarma geçirdi

Şanlıurfa’da 33 yaşındaki S.A. isimli kadının, arkadaşına ‘İntihar edeceğim’ diye mesaj atması, polis ekiplerini alarma geçirdi.

13.07.2017 - 21:36
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Kadının intihar şakası ekipleri alarma geçirdi

Olay, akşam saatlerinde Devteşti Mahallesi'nde bulunan Miray Apartmanı'nda meydana geldi. 2'nci katta oturan Osmaniyeli olduğu belirtilen S.A. isimli kadın, bir arkadaşına cep telefonundan mesaj atarak, intihar edeceğini söyledi.

ARKADAŞLARI PANİĞE KAPILDI

Arkadaşından gelen mesajla paniğe kapılan kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine verilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kadının intihar şakası ekipleri alarma geçirdi

ŞAKA YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Zili çalan ekipler, içerden ses alamayınca kapıyı kırıp daireye girmeye karar verdi. Ekiplerin balyozla kırmaya hazırlandığı sırada kapı, kucağında bebeği bulunan S.A. tarafından açıldı. S.A., ekiplere, arkadaşına şaka yaptığını söyledi.

EKİPLER TEPKİ GÖSTERDİ

Bunun üzerine ekipler, "1 saattir 3 kurum sizi kurtarmak için seferber oldu. Böyle şaka mı olur?" diye kadına tepki gösterip evden ayrıldı.

Kadının intihar şakası ekipleri alarma geçirdi

Kadının intihar şakası ekipleri alarma geçirdi

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