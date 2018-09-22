taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2933
Euro
7.39445
Altın
1199.91
Borsa
97988.16
Gram Altın
242.834

Kadınlar 8 bin yıl önce de zanaatkarmış

Eskişehir'de 8 bin yıllık geçmişe sahip Kanlıtaş Höyüğü'nde geçen yıl bulunan iskelette yapılan incelemede kadınların atölyelerde ve tarım alanlarında çalıştığı tespit edildi.

Haber Merkezi | 22.09.2018 - 12:38..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Eskişehir'in İnönü ilçesi yakınlarındaki, M.Ö 6 bin yılına ait Kanlıtaş Höyüğü'nde geçen sene gün yüzüne çıkartılan 8 bin yıllık kadın iskeleti üzerinde yapılan çalışma, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

İSKELET BULUNDU

İç Batı Anadolu'nun en eski yerleşimi Kanlıtaş Höyüğü'ndeki kazılar, 2013 yılından beri Anadolu Üniversitesince (AÜ) sürdürülüyor. Kazı grubu başkanı ve AÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Umut Türkcan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen, geçen seneki kazılarda bir iskelet bulundu.

Kadınlar 8 bin yıl önce de zanaatkarmış

DÖNEMİN KADINLARI HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Doç. Dr. Türkcan ile AÜ Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Fiziki Antropoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Handan Üstündağ'ın iskelet üzerinde yaptığı ortak çalışmalarda dönemin kadınları hakkında önemli bilgilere ulaşıldı.

ÜRETİME KATILDIKLARI GÖSTERGESİ

İskeletteki kol kaslarının yapışma yerlerinin belirginliğinin, dönemin kadınlarının yoğun tarımsal faaliyetlere, tahıl işlemeye ve bölgedeki çeşitli atölyelerdeki üretime katıldığının göstergesi olduğu sonucuna varıldı. İskeletin dişlerindeki çürüklerin ve diş taşlarının karbonhidrat tüketimi sonucu olduğu tespit edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'da terör saldırısı

İran'da terör saldırısı

91
Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor

Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor

71
Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti

Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti

421
Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı

Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı

159
Ekmek almaya giden astsubaya maganda kurşunu

Ekmek almaya giden astsubaya maganda kurşunu

33
İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler

İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler

135
Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri

Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri

119
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM