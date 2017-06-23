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Kadınlar, hayatları boyunca 130 kez diyet yapıyor

İngiliz bir yemek firması, kadınların diyet yapma girişimiyle ilgili bir araştırma yayımladı.

23.06.2017 - 08:58
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İngiltere'deki firma Fourth’un, 1500 kadının beslenme alışkanlıklarının incelendiği araştırmaya göre, kadınlar arasında en popüler olan diyet şekli yağsız olarak beslenme. Kadınların yüzde 21’i diyetlerinde yağlı gıdalardan uzak dururken, yüzde 15’i vejetaryen, yüzde 13’ü ise karbonhidratsız diyet yöntemlerini tercih ediyor.

"YILDA İKİ KEZ SIKI BİR DİYETE BAŞLIYORLAR"

Kadınların yılda ortalama iki kez sıkı bir diyete başladığının altını çizen araştırma ekibinin başındaki Doktor Catherine Marshall, "Kadınlara ‘diyetteyken en çok ne yemeyi özlüyorsunuz?’ diye sorduk. Büyük çoğunluğu ‘çikolata’ cevabını verdi." diye konuştu.

KADINLAR HAYATLARI BOYUNCA 130 KEZ DİYET YAPMA GİRİŞİMİNDE BULUNUYOR

Diğer yandan araştırma, kadınların hayatları boyunca ortalama 130 kez diyet yapma girişiminde bulunduğunu ortaya koydu.

Kadınlar, hayatları boyunca 130 kez diyet yapıyor

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