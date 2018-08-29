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Kadınlar için rehber: Öfke Dansı

Öfkenizi kontrol etme konusunda ne kadar başarılısınız? Ya da öfkenizi tanıyor musunuz?

Özel İçerik | 29.08.2018 - 13:01..
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öfkenin dansı

Dr. Harriet Lerner, öfkenin nedenleri ve modelleri konusunda bilgilendirmek, yaşamımız içinde bu duyguya bir yer kazandırmak için yazdı bu kitabı. Çünkü öfke, aslında kaçıp kurtulmamız değil, kalıp anlamamız, çözmemiz gereken bir duygu…

Öfkenin Dansı - Dr. Harriet Lerner

(Dr. Harriet Lerner)

ÖFKE DANSI

Bu bir strateji kitabı; özellikle kadınlar için. Ancak Dr. Lerner’in de açıkladığı gibi, 10 adımda hızla öfkenizden kurtulun tarzında bir yanı da yok. Her şeyi anlayarak, kendinizi tanıyarak ilerleyeceksiniz.

Dr. Lerner, aktardığı bilgileri on yıllık klinik araştırmalarına dayandırıyor. Kavga ve suçlama ya da sessizlik ve duygusal uzaklıkla kendini belli ede öfkenin, mevcut ilişkilerimizi yaşarken, bizi nelerin böyle sıkıştırdığını çözmemize yardım ediyor.

Bir kadın olarak düştüğünüz her öfkeli ve suçlayıcı konumdan çıkarak, kendi karmaşanızla yüzleşmeye hazır olun. Çünkü “Öfke Dansı”, öfkenizi yapıcı bir güce dönüştürmek istiyor.

Öfkenin Dansı - Dr. Harriet Lerner

Öfke Dansı

Dr. Harriet Lerner

Çev.: Sinem Gül

Varlık Yay.

S.: 199

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Damla Karakuş

[email protected]

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