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Kadınlar kendilerini korumak için ringe çıkıyor

Meksika'da kadınlar aile içi şiddet oranın yüksek olduğu şehirde erkeklerden kendilerini korumak için ilginç bir yöntemle antrenman yapıyor.

06.04.2017 - 09:41
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Meksika, ilginç bir dövüş gösterisine sahne oluyor. Kadın-erkek ayırmadan herkes ringe çıkıyor. Meksika 'Lucha Libre' ringinde güreşçilerden esinlenen kadınlar, aile içi şiddet oranı yüksek olan şehirde, erkeklere karşı kendilerini korumak için şaşırtan bir yöntemle antrenman yapıyor. Saç çekiyorlar, yüz tırmalıyorlar, vücuda vuruyorlar.

Kadınlar kendilerini korumak için ringe çıkıyor

Meksika'da oldukça popülerleşen 'Cholitas Dövüşü' kadınlar için yaşamanın tek yolunu öğrenmek olarak algılanıyor. Ringde çıplaklık, sahtekarlık, cinsiyet ayrımı içeren hareketler asla yok.

Kadınlar kendilerini korumak için ringe çıkıyor

Yalnız bu güreş oldukça acımasız. Normal kuralları alt üst eden güreşte saç çekmek, dirsek atmak, ısırmak ve tırmalamak serbest.

Kadınlar kendilerini korumak için ringe çıkıyor

Acımasız olan bu güreşi yapan kadınların hepsinin eşleri ya da bir erkek tarafından gördüğü şiddetin acı bir hikayesi de var.

Kadınlar kendilerini korumak için ringe çıkıyor

Yerli ve yabancı turistler haftalık düzenlenen 'Cholitas Dövüşü'nü izlemek için ringe akın ediyor.

Kadınlar kendilerini korumak için ringe çıkıyor

Güreşçilerin yerel kıyafetler giydiği bu gösteri 9 Sterlin karşılığında izleniyor. Gösterinin kazancı ise şiddet görmüş kadın güreşçilere gidiyor.

Kadınlar kendilerini korumak için ringe çıkıyor

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