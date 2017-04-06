Kadınlar kendilerini korumak için ringe çıkıyor

Meksika, ilginç bir dövüş gösterisine sahne oluyor. Kadın-erkek ayırmadan herkes ringe çıkıyor. Meksika 'Lucha Libre' ringinde güreşçilerden esinlenen kadınlar, aile içi şiddet oranı yüksek olan şehirde, erkeklere karşı kendilerini korumak için şaşırtan bir yöntemle antrenman yapıyor. Saç çekiyorlar, yüz tırmalıyorlar, vücuda vuruyorlar.

Meksika'da oldukça popülerleşen 'Cholitas Dövüşü' kadınlar için yaşamanın tek yolunu öğrenmek olarak algılanıyor. Ringde çıplaklık, sahtekarlık, cinsiyet ayrımı içeren hareketler asla yok.

Yalnız bu güreş oldukça acımasız. Normal kuralları alt üst eden güreşte saç çekmek, dirsek atmak, ısırmak ve tırmalamak serbest.

Acımasız olan bu güreşi yapan kadınların hepsinin eşleri ya da bir erkek tarafından gördüğü şiddetin acı bir hikayesi de var.

Yerli ve yabancı turistler haftalık düzenlenen 'Cholitas Dövüşü'nü izlemek için ringe akın ediyor.

Güreşçilerin yerel kıyafetler giydiği bu gösteri 9 Sterlin karşılığında izleniyor. Gösterinin kazancı ise şiddet görmüş kadın güreşçilere gidiyor.