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'Kadınlar mükemmel şoför, ama sistem bozuk'

Prof. Dr. Necip Kutlu, kadınların risk almaması ve dikkatli olması nedeniyle erkeklerden daha az kaza yaptığını söylüyor.

DHA | 30.11.2017 - 10:10..
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necip Kutlu, oldukça sık tartışılan 'Kadınlar iyi mi yoksa kötü şoför müdür?' konusunu gündeme getirdi. Bu konunun beyin ile ilgili olduğunu ve kadın ile erkek beyninin farklı çalıştığını kaydeden Prof.Dr. Kutlu, kadınların aynı anda 10-15 şeyi düşünebileceğini, ancak erkeklerin 3-5 şey düşündüğünü söyledi.

'Kadınlar mükemmel şoför, ama sistem bozuk'

"KADIN BEYNİ DETAYCI"

Kadın beyninin detaycı, erkek beyninin ise toparlayıcı olduğunu kaydeden Prof.Dr. Kutlu, şöyle konuştu:
"Hep 'kadınlar iyi şoför müdür, değil midir ?' diye tartışılır. Kadınlar çok mükemmel ve dikkatli şofördür. Çünkü detaycıdır. Ancak, bizim yollarımızı görüyorsunuz. Yollarda kuralsızlık, davranış hatası var. Yolda araç sollarken kendinizi, geçtiğiniz aracı riske atıyorsunuz. Kafanızda bir düşünce var, o arabayı geçmek.

'Kadınlar mükemmel şoför, ama sistem bozuk'

"KADINLAR MÜKEMMEL ŞOFÖR AMA ORTAM ÇOK RİSKLİ"

Ama bir kadın araç sollarken 'Araba önüme kırar mı, önüme kimse çıkar mı?' gibi düşüncelerle refleks olarak bilinç dışı olarak çakılır kalır. O  zaman da kadınlar kötü şoför diye düşünülür. Hayır, kadınlar mükemmel şoför ama ortam çok riskli. Bu trafik sisteminde kadınlar süremez." diye konuştu.

'Kadınlar mükemmel şoför, ama sistem bozuk'

"KADINLAR RİSKE GİRMEZLER"

Kadınların dikkatli olduğunu ve bu yüzden daha az kaza yaptıklarını da söyleyen Prof. Dr. Kutlu, "Kadınlar iyi ve dikkatli şofördür ama riske girmezler. Çünkü detaylı düşünürler. Kadınlar içinde en iyi şoförler de solak kadınlardır. Çünkü solak kişilerde sağ hemisfer daha iyi gelişmiştir." dedi.

'Kadınlar mükemmel şoför, ama sistem bozuk'

"KADINLAR DETAYCI, ERKEKLER TOPARLAYICIDIR"

Kadın beyninin sol kısmının daha çok geliştiğini ifade eden Prof.Dr. Kutlu, şunları söyledi:
"Kadınlar onun için güzel konuşur, güzel yazarlar. Erkekler de uzaysal düşünme, üç boyutlu düşünme gelişmiştir. Kadınlarda konuşma mükemmeldir. Ancak, erkeklerde bu daha azdır. Erkeklerde mühendis kafası iyidir, üç boyutlu düşünür. Ama kadınlar edebiyatı daha güzel yaparlar. Bu beyindeki merkezlere bağlı. Kadınlar daha detaycı. Erkekler de toparlayıcıdır."

'Kadınlar mükemmel şoför, ama sistem bozuk'

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