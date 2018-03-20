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Kadınlar protesto için erkeklerle aynı yerde namaz kıldı

Geçtiğimiz hafta Fatih Camii'nde erkeklerin namaz kıldığı yerde namaz kılan bir kadının görevli tarafından dışarı çıkarılmasını protesto eden kadınlar, aynı yerde toplu olarak namaz kıldı.

Haber Merkezi | 20.03.2018 - 17:37..
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İstanbul Fatih'te bulunan Fatih Camii, kadınların ilginç protestosuna ev sahipliği yaptı.

DAHA İYİ ŞARTLARDA NAMAZ KILMAK İSTİYORLAR

Arkadaşlarının erkeklerin namaz kıldığı yerde namaz kıldığı için camiden dışarı çıkarılmasını ve kadınlara ayrılan namaz kılma yerlerini protesto eden kadınlar; Fatih Camii imamıyla yaptıkları görüşmede ve açıklamalarında; camilerdeki ardiye alanlarında veya ayakkabılıkların olduğu yerlerde namaz kılmaktan şikayetçi.

Kadınlar protesto için erkeklerle aynı yerde namaz kıldı VİDEO

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