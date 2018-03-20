İstanbul Fatih'te bulunan Fatih Camii, kadınların ilginç protestosuna ev sahipliği yaptı.
DAHA İYİ ŞARTLARDA NAMAZ KILMAK İSTİYORLAR
Arkadaşlarının erkeklerin namaz kıldığı yerde namaz kıldığı için camiden dışarı çıkarılmasını ve kadınlara ayrılan namaz kılma yerlerini protesto eden kadınlar; Fatih Camii imamıyla yaptıkları görüşmede ve açıklamalarında; camilerdeki ardiye alanlarında veya ayakkabılıkların olduğu yerlerde namaz kılmaktan şikayetçi.
Kadınlar protesto için erkeklerle aynı yerde namaz kıldı VİDEO