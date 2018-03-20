Kadınlar protesto için erkeklerle aynı yerde namaz kıldı

Kendisini evine bırakan polislere ateş eden kişi yakalandı

1 Gözünüz için yeşil sebzeleri zeytinyağı ile tüketin Araştırmalar; luteinin, güneşin gözlerde sebep olduğu sarı nokta hastalığına iyi geldiğini gösteriyor. Sebzeleri zeytinyağı ile tüketmek, lutein etkisini artırıyor.

2 356 hakim ve savcının görev yeri değişti Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, 326'sı adli 30'u idari yargı olmak üzere 356 hakim ve savcıya kapsayan yeni bir kararname hazırladı.

3 Kırklareli'nde FETÖ'nün darbe girişimi davasında karar Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'a ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa müebbet, 1 sanığa ise 2 yıl hapis cezası verildi.

4 Minakop nedir Bir balık türü olan minakop, lezzetinden ziyade tıbbi faydasıyla tanınan ve ülkemizde az bulunması nedeniyle fazlaca ticareti yapılmayan bir balıktır.

5 Çinli siyah yarasa çiçeği nedir Ender rastlanan bir bitki türü olan Çinli siyah yarasa çiçeği, zehirli olmasına rağmen hem iç hem de dış mekanda yetiştirilmek için uygundur.

6 Timelapse nedir Timelapse; aralıklı görüntülerden oluşan çekimdir.