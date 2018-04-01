Kadınlar sahneye çıkarılmadı iddiasına Kahraman'dan cevap

28 Mart günü TBMM'de Meclis Sohbetleri toplantısında 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü vesilesiyle bir tiyatro oyunu sergilendi.

Bazı basın organlarında bu tiyatro oyununda kadın oyuncuların sahneye çıkarılmadığı yönünde haberler yer aldı.

"16 HANIM NE"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, iddialarla ilgili "Yapılacak iş sadece ve sadece Çanakkale Türküsü'nü söylemek. Söyleyenler içinde 16 tane hanım var. Toplamda 13 tane erkek var. Toplamda 29 kişi var. 9 tane askerimiz orada. Herkesin alkışladığı, memnun kaldığı bir program. Arkasından şehitlik ruhuna sahip olmayan, tarih duygusuna sahip olmayan, Çanakkale'nin duygusunu bilmeyenler, 'Meclis Başkanı ne yaptı biliyor musunuz? Ne yaptı? Kadınları koymadı.' Ya nasıl koymadı? O hanımlar ne?" dedi.

Meclis'teki etkinlikte kadınlar sahneye çıkarılmadı yalanı VİDEO

Sahne diye söylenenin tiyatro eseri olmadığını belirten Kahraman, "Sahneye zaten üç tane koltuk var. Orası sahne değil. Tiyatro eseri değil. Sadece marşın, türkümüzün söylendiği bir hadise. Devlet tiyatrosu bir bildiri yayınladı, anlattı. Meclis başkanlığı anlattı. Ruh, duygu, dürüstlük, şahsiyet, haysiyet lazım. Müthiş bir faaliiyet yaptık. Hiç ondan bahsetmek yok. Çanakkale ruhuymuş, Gazi Meclis'miş... Hanımlar konmadı. Dolu her taraf." şeklinde konuştu.

Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ZAVALLI BİR GÜRUH, İNŞALLAH DÜZELİRLER"

"Durmak yok aynı tatbikata devam. Sanata değer veren bir insanım. Böyle ufak şeylerle, polemik mevzusu haline getirerek toplumu bölmek yanlış. Onlar da gerçeği bilirler inşallah. Diyalog. Diyaloğu da sanat sağlayacak. Karşılıklı konuşma, birbirine tahammül. Tahammül edeceğiz birbirimize. 'Herkes illa benim gibi konuşacak' olmaz. Bu faşizm. Herkes hürdür. Hür olarak yaşayacak.

Türkiye'ye ötelere götüreceğiz. Önümüzü kesemeyecekler. Dışarıda adam besleyip Türkiye'nin içini karıştıran mikserlere imkan vermeyeceğiz. Gazetede okuduğum zaman kızmıyorum. Niye kızmıyorum? Acıdığım için. Zavallı bir güruh. İnşallah düzelirler. Bir bütünüz bir. Etle tırnağız. Bir arkadaşım 'televizyonda senden bahsettiler' dedi. Bir başka arkadaşım 'gazeteyi okudun mu' dedi. Okumadım. Ben yürürüm. İleri, daha ötelere. Birbirimize girmeyeceğiz. İlle bir 15 Temmuz olacak da mı kendimize geleceğiz? Beraber olacağız. Kendi sanatına, tarihine saygılı olacak."