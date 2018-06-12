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Kadınlar üstsüz güneşlenmek için referandum yaptı

Barselona yakınlarında bir kasabada kadınlara halka açık havuzlarda üstsüz güneşlenme yasağı getirildi. Karar referanduma gitti ve kadınlar bu karara 'hayır' oyu verdi.

Haber Merkezi | 12.06.2018 - 11:07..
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Barselona'nın sekiz bin nüfuslu L'Ametlla del Valles kasabasında belediye bir referandum yaptı. Kasabada kadınların üstsüz denize girmemesi için referandum yapıldı.

YASAĞIN KALDIRILMASI İÇİN OY KULLANILDI

Düzenlenen referanduma 16 yaşından büyük 379 kadın katılarak oy verdi.  Bu kişilerin yüzde 61'i yasağın kaldırılması yönünde oy kullandı. Katılımcıların yüzde 31'i ise yasağın devamını istedi.

Kadınlar üstsüz güneşlenmek için referandum yaptı

ERKEKLER BİKİNİ GİYEREK PROTESTO ETTİ

Referandumu gündeme getiren olay ise geçen yaz yaşandı. Bir cankurtaranın şikayeti üzerine, üstsüz havuza giren iki kadın, polis tarafından bikinilerini giymeye zorlanmıştı.

Bu olay kasabada protestolara neden olmuş, yasağın kalkmasını isteyen bazı kadın ve erkekler, aynı havuzda üzerine göğüs ucu çizilmiş bikiniler giyerek eylem yapmıştı. Yaklaşık 3'te 2'lik bir oranla yasağı kaldıran referandumun sonucunun bağlayıcı olduğu belirtiliyor.

Kadınlar üstsüz güneşlenmek için referandum yaptı

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