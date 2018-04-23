Kadınlara konut satışında şampiyonluk Balıkesir ve Muğla'nın

Geçen yıl satılan 1 milyon 409 bin 314 konutun yüzde 29,1'ini yani 409 bin 453 adedini kadınlar aldı. Balıkesir, yüzde 37,5 ile kadınların en yüksek ev alma oranına sahip olduğu illerin başında geldi.

TÜRKİYE GENELİNDE KADINLARIN EV ALMA ORANI YÜZDE 29,1

Coldwell Banker'in "Konutta Kadının Gücü" başlıklı araştırmasına göre, geçen yıl satılan 1 milyon 409 bin 314 konutun 409 bin 453 adedini kadınlar aldı. Türkiye genelinde toplamın içerisinde kadınların ev alma oranı yüzde 29,1 oldu. Toplam satış içerisinde erkeklerin payı yüzde 59,5 (970 bin 683) olurken, kadınlar ve erkekler tarafından ortak tapuyla alınan konutların oranı yüzde 2,1'de (29 bin 178) kaldı.

Geçen yıl kadınların en yüksek oranda ev aldığı illerin başında yüzde 37,5 ile Balıkesir geldi. Balıkesir'de geçen yıl satılan 28 bin 250 konutun 10 bin 588 adedini kadınlar aldı. Balıkesir'i bu alanda yüzde 36,8 ile Muğla takip etti. Muğla'da geçen yıl 18 bin 618 adetlik konut alımının 6 bin 854 tanesini kadınlar yaptı. Balıkesir ve Muğla'yı bu alanda yüzde 36,1 ile Edirne, yüzde 35,5 ile Çanakkale, yüzde 35 ile İzmir, yüzde 34,9 ile Giresun, yüzde 34,6 ile Aydın, yüzde 33,3 ile Burdur, yüzde 32,9 ile Tunceli, yüzde 32,5 ile Nevşehir takip etti.

İSTANBUL'DA HER 4 KONUTTAN BİRİSİNİ KADINLAR ALIYOR

Geçen yıl kadınlara satılan konutların yüzde 29,1 olan Türkiye ortalamasının üzerinde kaldığı il sayısı 32 olarak gerçekleşti.

Ortalamanın üzerinde kalan diğer iller ise şu şekilde sıralandı:

"Sinop, Bolu ve Kilis'te yüzde 32,2, Kırklareli yüzde 32,1, Uşak'ta yüzde 32, Mersin'de yüzde 31,7, Denizli'de yüzde 31,5, Düzce'de yüzde 31,2, Niğde, Samsun ve Konya'da yüzde 31,Karaman'da yüzde 30,8, Yalova'da yüzde 30,7, Eskişehir'de yüzde 30,3, Rize'de yüzde 30,1, Bursa'da yüzde 30, Sakarya'da yüzde 29,9, Manisa'da yüzde 29,8, Aksaray ve Ordu'da yüzde 29,6, Iğdır'da yüzde 29,5 Afyonkarahisar'da yüzde 29,5."

İSTANBUL'DA YÜZDE 26,9

Söz konusu oran geçen yıl İstanbul'da yüzde 26,9 olarak gerçekleşti. 2017'de İstanbul'da satılan toplam 238 bin 383 konutun 64 bin 147'sini kadınlar aldı. Ankara'da ise bu oran biraz daha yüksek kaldı. Geçen yıl Ankara'da satışı gerçekleştirilen 150 bin 561 konutun yüzde 29'u, 43 bin 594'ü kadınlara satıldı.

Geçen yıl konut alımında kadınların en düşük orana sahip olduğu illerin başında yüzde 14,9 ile Ağrı geldi. Bu ilde satılan 2 bin 378 adet konutun 355 tanesini kadınlar aldı. Bu alanda Ağrı'yı yüzde 15,5 ile Van, yüzde 15,6 ile Muş, yüzde 17,6 ile Ardahan, yüzde 18,6 ile Siirt, yüzde 19,5 ile Kars, yüzde 20,2 ile Bitlis, yüzde 20,6 ile Bingöl, yüzde 21,6 ile Batman, yüzde 21,7 ile Adıyaman, yüzde 21,9 ile Mardin, yüzde 22,4 ile Erzurum takip etti. Kadınların 2017'de düşük oranda konut aldığı diğer iller ise yüzde 22,4 ile Şırnak, yüzde 22,6 ile Bayburt ve Şanlıurfa, yüzde 23,4 ile Gümüşhane ve Kırıkkale, yüzde 24 ile Sivas, yüzde 24,1 ile Yozgat, yüzde 24,8 ile Elazığ ve Kocaeli, yüzde 25,8 ile Çankırı ve Bilecik, yüzde 25,9 ile Kırşehir ve yüzde 26,6 ile Hakkari şeklinde sıralandı.

ARTIK KADINLAR BÜYÜK ORANDA SÖZ SAHİBİ

Araştırmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Coldwell Banker Türkiye Başkanı Gökhan Taş, karar vermesi en zor konulardan biri olan konut satın alma süreçlerinde konutun lokasyonu, ulaşım kolaylığı, mega projelere olan uzaklığı ve mimari özelliklerinin yanı sıra yaşam alanı ve dekorasyonu kriterlerinin de alım nedenlerini etkilediğini söyledi.

Taş, satın alma sürecinde, artık kadınların da büyük oranda söz sahibi olduğunu gördüklerini kaydederek, "Tapular kadınların üzerine yapılmasa dahi konut alma konusunda kadınlar en önemli etkenlerden. Çünkü evi kadınalar daha çok kullanıyor, yeri geliyor tüm gün evden çıkmıyor." dedi.

"KADINLARIN ETKİSİ ABD'DE YÜZDE 91, TÜRKİYE'DE YÜZDE 100"

Hafele Türkiye İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun ise yapılan araştırmalara göre, konut satın alma kararında kadının etkisinin ABD’de yüzde 91, İngiltere'de yüzde 89, Türkiye'de ise yüzde 100 olduğunu söyledi.