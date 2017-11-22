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Kadınlara pahalı krem yerine 'paça çorbası için' önerisi

Kolajen yönünden zengin olan paça ve kemik suyu çorbaları, kış aylarında hastalıklara karşı iyi bir kalkan olması ve cilt için öneriliyor.

22.11.2017 - 11:13
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Kış aylarında artan hastalıklara karşı doğal kalkan paça ve kemik suyu çorbası. Paça ve kemik suyu çorbalarının içeriğinde kök hücre bulunduğunu belirten Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, "Paça ve kemik suyu çorbaları kolajen yönünden son derece zengin. Bunlar insan sağlığı açısından çok kıymetli maddeler. Ayrıca bunların ikisi de vitamin deposu." dedi.

Kadınlara pahalı krem yerine 'paça çorbası için' önerisi

"BU ÇORBALAR SAĞLIK BOMBASI"

Çorbaların terbiyesinde un kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Ümit Aktaş, "Çorbalar, muhakkak geleneksel usulde yani uzun uzun kaynatarak yapılmalı. Kemik suyunun iliği de son derece kıymetli. İliğini de tüketmek gereklidir. Bunları ne kadar baharatlı yerseniz o kadar sağlıklı. Geleneksel usulde uzunca kaynatacağınız çorbanızın içine hakiki ev sirkesi, sarımsak ve pul biberi eklerseniz bu çorbalar sizin için bir sağlık bombasına dönüşür."

Kadınlara pahalı krem yerine 'paça çorbası için' önerisi

"HAFTADA 2-3 GÜN İÇİN"

Paça ve kemik suyu çorbasının cildi sıkışlaştırmada etkili kolojen maddesi yönünden en yüksek içeriğe sahip gıdalar arasında yer aldığını ifade eden Dr. Ümit Aktaş, "Kolojen vücudumuzun ayakta durmasını sağlayan maddedir. Kolojen olmasa etlerimiz, kemiklerimiz ve kaslarımız yığılır kalır. Kolojen aynı zamanda cilt sağlığı açısından da gereklidir. Kadınlar, anti-aging (cilt gençleştirme) içeriğinden dolayı ciltlerine çeşitli kremler uyguluyorlar. Bunlarla uğraşacaklarına haftada 2-3 kere paça çorbası içseler cilt sağlıkları çok daha güzel olacak." diye konuştu.

"GELENEKSEL BESLENME DOĞRU BESLENMEDİR"

Paça çorbasının yüksek kalorili olması nedeniyle özellikle formuna dikkat eden kişilerce tercih edilmemesinin de yanlış olduğunu söyleyen Dr. Aktaş, şöyle devam etti: "Her gıda fazla tüketildiğinde insana zarar verir. Dengeyi korumak önemli. İnsanoğlu kendi vücuduna bakarak dengeyi kuracak. Vücudunuz size ne isteğini söyler. Siz yeter ki vücudunuzu dinlemeyi bilin. Vücudunuzu dinlerseniz doğru hareket edersiniz. Hiçbir zaman hiçbir gıda faydalı kilo kilo yiyin diyemeyiz. Her zaman dengeli tüketmek gerekir. Kalorisine de takılmayın. Kalori hesabı yanlış bir hesaptır. Ben hiçbir zaman hastalarıma kalori hesapları vermem. Matematik hesabıyla sağlık olmaz. Kaloriye takılmadan dengeli şekilde geleneksel beslenme doğru beslenmedir."

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