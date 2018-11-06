Kadınlara programcılık eğitimi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Hande Alemdar, koordinatörlüğünü yürüttüğü Django Girls eğitimine ilişkin açıklama yaptı.

İlk kez İstanbul'da yürütülen çalışmayı, ODTÜ'nün öncülüğünde Ankara'ya taşıdıklarını belirten Alemdar, etkinliğin amacının daha fazla kadının programlama ve yazılım teknolojisiyle tanışması, farkındalık yaratılması olduğunu söyledi.

"HER ŞEYİ ORGANİZE ETTİK"

Hande Alemdar, "Django'yu kullanabilmek için biraz Python bilmek gerekiyor. Biz onu da öğretiyoruz. Eğitimde internet nasıl çalışırı da katılımcılara gösteriyoruz. Sonrasında web sitesi kurabilecek duruma geliyorlar. Django programlaması, zor bir işi öğretebilmek üzerine organize edilmiş. Yazılımın öğreticisini (tutorial) Türkçe'ye de çevirdik. Türkçe üzerinden herkes onu evinden takip ederek öğrenebilir" dedi.

BAŞVURU VE YAŞ SINIRI YOK

Duyurusunu ağustosta yaptıkları eğitim programına 160 kişinin başvurduğunu bildiren Alemdar, ilk etapta 30 kişiyi ücretsiz programa dahil edebildiklerini söyledi.

Başvuru şartı ve yaş sınırı koymadıklarını dile getiren Alemdar, katılımcılara programlama bilgilerinin olup olmadığını, neden bu atölyeye katılmak istediklerini ve öğrendikleri bilgileri nasıl kullanacaklarını sorduklarını belirtti.

EĞİTİMLER 6 AYDA BİR TEKRARLANACAK

Alemdar, eğitimde tıp doktorundan ziraat mühendisine, mimardan lise öğrencisine her meslekten ve yaş grubundan insanın bulunduğunu da ifade etti. Eğitimin katılımcılar için bir başlangıç olduğunu söyleyen Alemdar, eğitimi sonrasında öğretici konumuna gelenlerin olduğuna işaret etti.

Alemdar, 6 ayda bir eğitimi tekrarlayacaklarını da sözlerine ekledi.