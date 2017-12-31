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Kadınlara şantaj yapan sahte polis yakalandı

Elazığ'da kendine polis süsü veren ve arkadaşlık sitelerinden tanıştığı 7 kadına şantaj yapan şüpheli yakalandı.

İHA | 31.12.2017 - 23:40..
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Kadınlara şantaj yapan sahte polis yakalandı

Kendini polis olarak tanıtan bir şahıs, Elazığ, Malatya, İzmir, Burdur ve Hatay’da arkadaşlık sitesinden tanıştığı 7 kadının görüntülerini kaydederek, sosyal ağlarda dağıtmakla tehdit etti. Kadınların şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.Ö’yü tespit etti.

KULLANDIĞI TELEFONLA YAKALANDI

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Şüpheli M.Ö. yapılan operasyonla tehdit ve şantaj olaylarında kullandığı GSM hattı ve cep telefonu ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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