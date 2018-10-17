Kadınlarda doğurganlık yarı yarıya düştü

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) "Dünya Nüfusunun Durumu 2018” başlıklı raporunda yer alan bilgiye göre 2018 yılında kadın başına ortalama çocuk sayısı 2,5.

1960'lı yıllara bakıldığında bu sayısının iki kat fazla olduğu görülüyor.

EN AZ 4 ÇOCUKLU 43 ÜLKEDEN 38'İ AFRİKA'DAN

Gelişmiş ülkelerle gelişmemiş ülkeler arasındaki uçurum da raporda ortaya çıktı. Kadın başına en az dört çocuğun düştüğü 43 ülkeden 38'i Afrika ülkeleri daha az çocuğun arzu edildiği dünyanın en yoksul ülkelerinde kadın başına ortalama dört çocuk düştüğü açıklandı. Söz konusu 40 ülkenin 38'inin Afrika ülkesi olduğu kaydedildi.