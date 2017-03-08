Kadınlardan Beyaz Saray'a yürüyüş

Dünya genelinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen eylemlerin ABD ayağında, birçok kentte "Kadınlar Olmadan Bir Gün" başlıklı gösteriler düzenlendi.

FARKINDALIK ÇAĞRISI..

Başkent Washington DC'de de Freedom Plaza'dan başlayan yürüyüşlerini Beyaz Saray'ın önünde noktalayan kalabalık, kadın hakları konusunda daha fazla farkındalık çağrısı yaptı.

PANKARTLARLA YÜRÜYÜŞ

Aralarında farklı toplumsal kesimlerin temsilcilerinin de bulunduğu yüzlerce kişi, ellerinde kadın haklarına ve toplumsal eşitsizliğe işaret eden pankartlarla eylemlerini gerçekleştirdi. Olaysız geçen yürüyüş Beyaz Saray'ın önünde son bulurken, katılımcılar taleplerini sloganlarla dile getirdiler.