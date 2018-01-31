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Kadınlardan, PÖH olabilmek için imza kampanyası

Polis Özel Harekat mensubu olmak isteyen kadınlar, 22. dönem alımlarında kadınlara da kontenjan açılması için imza kampanyası başlattı.

İHA | 31.01.2018 - 01:51..
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Kadınların sosyal medyada başlattığı kampayaya şuana kadar 41 bin 300 kişinin üzerinde imza atıldı. Kampanya, 19. dönem PÖH alımlarındaki gibi lise mezunu alımının devam etmesini, yaş üst sınırının yükseltilmesini, baz alınan tarihin 1 Ocak 2018 olarak düzeltilmesini ve kadınlara da kontenjan ayrılmasını içeriyor.

Kadınlardan, PÖH olabilmek için imza kampanyası

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Emniyet’in instagram hesabında yapılan paylaşımlara yapılan binlerce yorumda, kadın PÖH adaylarının istekleri yer aldı. O yorumlarda, şu ifadelere yer verildi:

“Sayın devlet büyüklerimiz yapılması beklenen 22. Dönem PÖH alımları konusunda bazı şartlar için 41.305 imza toplamış bulunmaktayız. 19. Dönem PÖH alımlarındaki gibi Lise mezunu alımının devam etmesini, yaş üst sınırının yükseltilmesini, baz alınan tarihin 1 Ocak olarak düzeltilmesini ve bayanlara da kontenjan ayrılmasını talep ediyoruz.”

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